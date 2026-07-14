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Головна Спорт МОК повернув на свій сайт сторінку про Олімпійський комітет Росії

МОК повернув на свій сайт сторінку про Олімпійський комітет Росії

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 22:34
МОК повернув на сайт сторінку Олімпійського комітету Росії
Глава МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Міжнародний олімпійський комітет повернув на офіційний сайт сторінку Олімпійського комітету Росії. Вона знову стала доступною вперше з 2023 року, коли членство ОКР було призупинене.

Про повернення ОКР на сайт МОК повідомив портал Новини.LIVE.

сайт МОК
Сайт МОК. Фото: скриншот

МОК продовжує повертати Росію до міжнародного спорту

Повернення сторінки стало черговим кроком після рішення Виконавчого комітету МОК від 7 липня тимчасово скасувати відсторонення Олімпійського комітету Росії. Крім того, було призупинено дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Після цього низка міжнародних федерацій уже почали змінювати свою політику щодо представників Росії. Зокрема, Міжнародна федерація волейболу дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних турнірів.

Раніше аналогічні рішення ухвалили Міжнародна федерація фехтування та Міжнародна федерація настільного тенісу, які також відновили допуск спортсменів із країни-агресора до своїх змагань.

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Водночас рішення МОК викликало різку реакцію в низці європейських країн. Представники кількох держав розкритикували дії організації та закликали переглянути її фінансування через зміну підходу до повернення Росії до світового спорту.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що яскрава обраниця Джуда Беллінгема весь турнір підтримувала футболіста, який став однією з головних зірок чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав про прогноз Мирона Маркевича на півфінал Франція — Іспанія, у якому досвідчений тренер очікує результативний футбол.

МОК російські спортсмени Керсті Ковентрі
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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