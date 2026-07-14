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Главная Спорт МОК восстановил на своем сайте страницу, посвящённую Олимпийскому комитету России

МОК восстановил на своем сайте страницу, посвящённую Олимпийскому комитету России

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 22:34
МОК восстановил на сайте страницу Олимпийского комитета России
Глава МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Международный олимпийский комитет восстановил на официальном сайте страницу Олимпийского комитета России. Она вновь стала доступной впервые с 2023 года, когда членство ОКР было приостановлено.

О возвращении ОКР на сайт МОК сообщил портал Новини.LIVE.

сайт МОК
Сайт МОК. Фото: скриншот

МОК продолжает возвращать Россию в международный спорт

Возвращение страницы стало очередным шагом после решения Исполнительного комитета МОК от 7 июля временно отменить отстранение Олимпийского комитета России. Кроме того, было приостановлено действие рекомендаций об ограничении участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

После этого ряд международных федераций уже начали менять свою политику в отношении представителей России. В частности, Международная федерация волейбола разрешила российским спортсменам и техническим официальным лицам вернуться на международные турниры.

Ранее аналогичные решения приняли Международная федерация фехтования и Международная федерация настольного тенниса, которые также возобновили допуск спортсменов из страны-агрессора к своим соревнованиям.

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В то же время решение МОК вызвало резкую реакцию в ряде европейских стран. Представители нескольких государств раскритиковали действия организации и призвали пересмотреть ее финансирование из-за изменения подхода к возвращению России в мировой спорт.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что яркая избранница Джуда Беллингема на протяжении всего турнира поддерживала футболиста, ставшего одной из главных звезд чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал о прогнозе Мирона Маркевича на полуфинал Франция — Испания, в котором опытный тренер ожидает результативного футбола.

МОК российские спортсмены Кирсти Ковентри
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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