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Головна Спорт Магучіх висловила свою думку щодо повернення росіян у спорт

Магучіх висловила свою думку щодо повернення росіян у спорт

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 15:09
Магучіх назвала рішення МОК несправедливим
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розкритикувала рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Олімпійська чемпіонка заявила, що не змінила свого ставлення до участі представників Росії та Білорусі.

Магучіх також нагадала про втрати українського спорту через повномасштабну війну, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на CNN.

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На початку липня МОК тимчасово відновив статус Російського олімпійського комітету та скасував попередні рекомендації щодо обмежень для російських і білоруських спортсменів. Організація зазначила, що це рішення відкриває можливість їхньої участі у кваліфікаційних змаганнях та Олімпіаді-2028 за умови дотримання встановлених вимог. При цьому окремі міжнародні федерації зберігають право самостійно визначати умови допуску.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх із медаллю чемпіонки Європи. Фото: Reuters

Магучіх виступила проти повернення росіян

World Athletics зберегла відсторонення російських і білоруських легкоатлетів від міжнародних змагань. Магучих подякувала президенту організації Себастьяну Коу за цю позицію та заявила, що обставини, через які обмеження були введені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не змінилися.

"Я вважаю це несправедливим, дуже несправедливим. Бо виходить, що наші спортсмени та спортсмени з усього світу змагатимуться з терористами. Це божевілля", — сказала Магучіх.

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Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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