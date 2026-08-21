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Головна Спорт Головна суперниця Магучіх: хто така Нікола Оліслагерс

Головна суперниця Магучіх: хто така Нікола Оліслагерс

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 13:01
Нікола Оліслагерс: хто вона і чому стала головною суперницею Магучіх
Стрибок Ніколи Оліслагерс. Фото: Getty Images

Австралійка Нікола Оліслагерс за останні роки стала однією з провідних фігур у жіночих стрибках у висоту. Її називають головною суперницею української зірки Ярослави Магучіх. Їхнє протистояння вже декілька сезонів визначає боротьбу за найпрестижніші титули в цій дисципліні.

Оліслагерс є чинною чемпіонкою світу на відкритому повітрі та переможницею фіналу Діамантової ліги 2025 року, повідомляють Новини.LIVE.

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Уже 23 серпня 2026 року Нікола Оліслагерс та Ярослава Магучіх знову зустрінуться у секторі на етапі Діамантової ліги у Сілезії. Шанси суперниць на перемогу приблизно рівні, і передбачити результат їхнього протистояння неможливо.

Никола Олислагерс
Нікола Оліслагерс і блокнот, який вона бере на кожен турнір. Фото: instagram.com/nicola.olyslagers/

Від олімпійських медалей до чемпіонського титулу

Шлях спортсменки до світової вершини зайняв не один сезон. У 2021 році вона першою серед австралійських жінок подолала планку 2 метри, а на Олімпіаді в Токіо здобула срібло з національним рекордом 2,02 м. Через три роки в Парижі Нікола Оліслагерс повторила цей результат і знову стала олімпійською срібною призеркою.

Після 2023 року легкоатлетка не пропустила жодного п’єдесталу на шести найбільших світових турнірах, включаючи чемпіонати світу та Олімпійські ігри. У її колекції також є два титули чемпіонки світу в приміщенні, а головним досягненням 2025 року стало перше золото чемпіонату світу на відкритому повітрі. У фіналі в Токіо вона подолала 2,00 м, випередивши Марію Жодзик за кількістю спроб, тоді як Магучіх із результатом 1,97 м поділила третє місце.

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Никола Олислагерс
Нікола Оліслагерс із чоловіком. Фото: instagram.com/nicola.olyslagers/

Прорив і суперництво з Магучіх

Особливо важливим для кар’єри Оліслагерс став минулий сезон. У серпні 2025 року вона встановила рекорд Океанії — 2,04 м, а потім виграла фінал Діамантової ліги в Цюриху. Через декілька тижнів австралійка завоювала свій перший титул чемпіонки світу на відкритому повітрі, остаточно закріпившись серед провідних спортсменок цієї дисципліни.

У 2026 році протистояння з Магучіх продовжилося. Українка виграла чемпіонат світу в приміщенні в Торуні з результатом 2,01 м, а Оліслагерс стала срібною призеркою. Потім австралійка взяла гору над Магучіх на етапі Діамантової ліги в Лондоні, тому перед зустріччю в Сілезії рахунок їхніх головних дуелей сезону знову залишається максимально рівним.

Дуель на найвищому рівні

Саме тому Оліслагерс зараз сприймається не просто як одна з найсильніших стрибунок світу, а як спортсменка, яка здатна регулярно відбирати у Магучіх найпрестижніші титули. При цьому їхнє суперництво залишається спортивним: обидві спортсменки неодноразово відзначали високий рівень одна одної, а сама Магучіх раніше говорила про тісні стосунки між учасницями сектора.

Головна дуель продовжиться у Сілезії 23 серпня. На цьому етапі Діамантової ліги зустрінуться чинна чемпіонка світу Оліслагерс та олімпійська чемпіонка й світова рекордсменка Магучіх, чий результат 2,10 м залишається найвищим досягненням в історії жіночих стрибків у висоту.

Якщо поглянути на останні роки, історія вже виглядає як протистояння двох різних спортивних характерів: Магучіх — володарки світового рекорду та олімпійського золота, та Оліслагерс — спортсменки, яка крок за кроком наздогнала українку й навчилася перемагати її у головних фіналах. І саме це робить кожну їхню нову зустріч окремим розділом великої історії жіночих стрибків у висоту. Іншими словами: історія цього виду спорту пишеться прямо зараз.

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спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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