Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Главная соперница Магучих: кто такая Никола Олислагерс

Главная соперница Магучих: кто такая Никола Олислагерс

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 13:01
Никола Олислагерс: кто она и почему стала главной соперницей Магучих
Прыжок Николы Олислагерс. Фото: Getty Images

Австралийка Никола Олислагерс в последние годы стала одной из главных фигур женских прыжков в высоту. Ее называют основной соперницей украинской звезды Ярославы Магучих. Их противостояние уже несколько сезонов определяет борьбу за крупнейшие титулы в этой дисциплине.

Олислагерс является действующей чемпионкой мира на открытом воздухе и победительницей финала Бриллиантовой лиги 2025 года, сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Уже 23 августа 2026 года Никола Олислагерс и Ярослава Магучих снова встретятся в секторе на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии. Шансы соперниц на победу примерно равны, и предсказать исход их противостояния невозможно. 

Никола Олислагерс
Никола Олислагерс и блокнот, который она берет на каждый турнир. Фото: instagram.com/nicola.olyslagers/

От олимпийских медалей до чемпионского титула

Путь спортсменки к мировой вершине занял не один сезон. В 2021 году она первой среди австралийских женщин преодолела планку 2 метра, а на Олимпиаде в Токио взяла серебро с национальным рекордом 2,02 м. Через три года в Париже Никола Олислагерс повторила этот результат и снова стала олимпийской серебряной призеркой.

После 2023 года легкоатлетка не пропустила ни одного подиума на шести крупнейших мировых турнирах, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. В ее коллекции также есть два титула чемпионки мира в помещении, а главным достижением 2025 года стало первое золото чемпионата мира на открытом воздухе. В финале в Токио она взяла 2,00 м, опередив Марию Жодзик по попыткам, тогда как Магучих с результатом 1,97 м разделила третье место. 

Читайте также:
Никола Олислагерс
Никола Олислагерс с мужем. Фото: instagram.com/nicola.olyslagers/

Прорыв и соперничество с Магучих

Особенно важным для карьеры Олислагерс стал прошлый сезон. В августе 2025 года она установила рекорд Океании — 2,04 м, а затем выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Спустя несколько недель австралийка завоевала свой первый титул чемпионки мира на открытом воздухе, окончательно закрепившись среди главных спортсменок дисциплины.

В 2026 году противостояние с Магучих продолжилось. Украинка выиграла чемпионат мира в помещении в Торуни с результатом 2,01 м, а Олислагерс стала серебряной призеркой. Затем австралийка взяла верх над Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, поэтому перед встречей в Силезии счет их главных дуэлей сезона снова остается максимально плотным.

Дуэль на высочайшем уровне

Именно поэтому Олислагерс сейчас воспринимается не просто как одна из сильнейших прыгуний мира, а как спортсменка, которая способна регулярно отбирать у Магучих крупнейшие титулы. Их соперничество при этом остается спортивным: обе спортсменки неоднократно отмечали высокий уровень друг друга, а сама Магучих ранее говорила о близких отношениях между участницами сектора.

Главная дуэль продолжится в Силезии 23 августа. На этом этапе Бриллиантовой лиги встретятся действующая чемпионка мира Олислагерс и олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Магучих, чей результат 2,10 м остается высшим достижением в истории женских прыжков в высоту.

Если смотреть на последние годы, история уже выглядит как противостояние двух разных спортивных характеров: Магучих — обладательницы мирового рекорда и олимпийского золота, и Олислагерс — спортсменки, которая шаг за шагом догнала украинку и научилась выигрывать у нее главные финалы. И именно это делает каждую их новую встречу отдельной главой большой истории женских прыжков в высоту. Иными словами: история этого вида спорта пишется прямо сейчас.  

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в киевском "Динамо" может появиться новый главный тренер, есть три кандидата на эту роль. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что Владимир Кличко и его дочь могут унаследовать состояние, которым владела актриса Хейден Пенеттьер. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Никола Олислагерс
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации