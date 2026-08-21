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Главная Спорт Кличко с дочерью претендуют на все имущество Панеттьер

Кличко с дочерью претендуют на все имущество Панеттьер

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 08:53
Кличко может получить в распоряжение все средства Хейден Панеттьер
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер. Фото: Getty Images

После смерти американской актрисы Хейден Панеттьер юристы приступят к урегулированию вопросов, связанных с наследством. На данный момент главной наследницей считается ее 11-летняя дочь Кая, отцом которой является бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

О вопросах наследства сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на People.

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Хайден Паннетьери
Хейден Панеттьер. Фото: Getty Images

Кличко может распоряжаться наследством дочери

Еще до официальных похорон Панеттьер юристы пояснили, что в случае отсутствия завещания или траста, в соответствии с законодательством Калифорнии, имущество актрисы, скорее всего, перейдет к ее дочери Кае Кличко.

Девочка является общим ребенком Панеттьер и Кличко и в настоящее время проживает в Европе вместе с отцом и бабушкой.

В наследство Панеттьер могут войти не только недвижимость, банковские счета и другие активы, но и будущие доходы от её творческой деятельности. В частности, речь идет об авторских отчислениях и роялти за роли в сериалах "Герои", "Нэшвилл" и франшизе "Крик".

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Также Кая может получать другие выплаты, связанные с использованием творческого наследия или образа актрисы.

Поскольку Кая является несовершеннолетней, в случае отсутствия траста управление наследством может осуществляться через судебную процедуру опеки до достижения ею совершеннолетия. Главным кандидатом на управление имуществом является Владимир Кличко — ее опекун.

Пока неизвестно, оставила ли Панеттьер завещание и будет ли претендовать на часть наследства ее гражданский муж Брайан Хикерсон.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о восьми украинских футбольных клубах, которые прекратили своё существование во время полномасштабной войны.

Также Новини.LIVE писал о подготовке сборной Украины по биатлону к новому сезону — Александра Меркушина показала, какие тесты проходят спортсмены.

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Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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