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Головна Спорт Кличко з донькою претендують на все майно Панеттьєр

Кличко з донькою претендують на все майно Панеттьєр

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 08:53
Кличко може отримати у користування всі кошти Гейден Панеттьєр
Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр. Фото: Getty Images

Після смерті американської акторки Гейден Панеттьєр юристи розпочнуть процедуру врегулювання питань, пов'язаних зі спадщиною. Наразі головною спадкоємицею вважається її 11-річна донька Кая, батьком якої є колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Про питання спадщини повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на People.

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Хайден Паннетьери
Гейден Панеттьєр. Фото: Getty Images

Кличко може управляти спадщиною доньки

Ще до офіційного поховання Панеттьєр юристи пояснили, що у разі відсутності заповіту або трасту, відповідно до законодавства Каліфорнії, майно акторки, найімовірніше, перейде її доньці Каї Кличко.

Дівчинка є спільною дитиною Панеттьєр та Кличка й наразі проживає в Європі разом із батьком та бабусею.

До спадщини Панеттьєрі можуть увійти не лише нерухомість, банківські рахунки та інші активи, а й майбутні доходи від її творчої діяльності. Зокрема, йдеться про авторські відрахування та роялті за ролі у серіалах "Герої", "Нешвілл" і франшизі "Крик".

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Також Кая може отримувати інші виплати, пов'язані з використанням творчої спадщини або образу акторки.

Оскільки Кая є неповнолітньою, у разі відсутності трасту управління спадщиною може здійснюватися через судову процедуру опіки до досягнення нею повноліття. Головним кандидатом на управління майном є Володимир Кличко — її опікун.

Наразі невідомо, чи залишила Панеттьєр заповіт і чи претендуватиме на частину спадщини її цивільний чоловік Браян Гікерсон.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про вісім українських футбольних клубів, які припинили існування під час повномасштабної війни.

Також Новини.LIVE писав про підготовку збірної України з біатлону до нового сезону — Олександра Меркушина показала, які тести проходять спортсмени.

фільм Володимир Кличко спадок дружини футболістів Гейден Панеттьєр
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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