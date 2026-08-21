Магучих, Геращенко и Левченко выступят в Силезии 23 августа

Ярослава Магучих в Бирмингеме. Фото: Reuters

Сразу три украинские прыгуньи в высоту выступят на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии. Чемпионка Европы Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко вошли в стартовый список соревнований. Турнир пройдет 23 августа.

Для Магучих и Геращенко это будет первый старт после чемпионата Европы-2026, сообщают Новини.LIVE.

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Мария Жодзик, Ярослава Магучих и Мария Вукович. Фото: Reuters

Юлия Левченко вернется к соревнованиям после травмы. Она пропустила несколько месяцев, хотя начала год с серии побед на международных турнирах. Расширенное представительство атлеток из Украины повышает шансы на медали. Однако им будут противостоять сильнейшие соперницы со всего мира.

Прыжок Ирины Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Кто выступит против украинок

В женском секторе прыжков в высоту заявлены 11 спортсменок. Среди соперниц украинок будут австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон, призерки чемпионата Европы Мария Жодзик из Польши и Мария Вукович из Черногории, а также Ангелина Топич, Вашти Каннингем и другие спортсменки.

Юлия Левченко набрала форму после травмы. Фото: instagram.com/levchenkou/

Список участниц

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Никола Олислагерс (Австралия)

Ирина Геращенко (Украина)

Юлия Левченко (Украина)

Элеонор Паттерсон (Австралия)

Ангелина Топич (Сербия)

Мария Жодзик (Польша)

Мария Вукович (Черногория)

Вашти Каннингем (США)

Ламара Дистин (Ямайка)

Луис Экман (Швеция)

Ярослава Магучих (Украина)

Для Левченко соревнования в Силезии станут первым стартом после бытовой травмы, из-за которой она пропустила чемпионат Европы. Последний раз украинка выступала в начале июня на этапе Континентального тура в финском Турку, где одержала победу. Магучих подходит к турниру в статусе чемпионки Европы-2026, а Геращенко на континентальном первенстве заняла пятое место.

Женские соревнования в прыжках в высоту пройдут 23 августа. Начало запланировано на 16:00 по киевскому времени. Этап Бриллиантовой лиги в Силезии пройдет в рамках Мемориала Камилы Сколимовской на стадионе в Хожуве. В Украине турнир будет транслировать "Суспільне Спорт".

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