Магучих, Геращенко и Левченко выступят в Силезии 23 августа

Магучих против Олислагерс: где и когда смотреть турнир в Силезии
Сразу три украинские прыгуньи в высоту выступят на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии. Чемпионка Европы Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко вошли в стартовый список соревнований. Турнир пройдет 23 августа.
Для Магучих и Геращенко это будет первый старт после чемпионата Европы-2026, сообщают Новини.LIVE.
Юлия Левченко вернется к соревнованиям после травмы. Она пропустила несколько месяцев, хотя начала год с серии побед на международных турнирах. Расширенное представительство атлеток из Украины повышает шансы на медали. Однако им будут противостоять сильнейшие соперницы со всего мира.
Кто выступит против украинок
В женском секторе прыжков в высоту заявлены 11 спортсменок. Среди соперниц украинок будут австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон, призерки чемпионата Европы Мария Жодзик из Польши и Мария Вукович из Черногории, а также Ангелина Топич, Вашти Каннингем и другие спортсменки.
Список участниц
- Никола Олислагерс (Австралия)
- Ирина Геращенко (Украина)
- Юлия Левченко (Украина)
- Элеонор Паттерсон (Австралия)
- Ангелина Топич (Сербия)
- Мария Жодзик (Польша)
- Мария Вукович (Черногория)
- Вашти Каннингем (США)
- Ламара Дистин (Ямайка)
- Луис Экман (Швеция)
- Ярослава Магучих (Украина)
Для Левченко соревнования в Силезии станут первым стартом после бытовой травмы, из-за которой она пропустила чемпионат Европы. Последний раз украинка выступала в начале июня на этапе Континентального тура в финском Турку, где одержала победу. Магучих подходит к турниру в статусе чемпионки Европы-2026, а Геращенко на континентальном первенстве заняла пятое место.
Женские соревнования в прыжках в высоту пройдут 23 августа. Начало запланировано на 16:00 по киевскому времени. Этап Бриллиантовой лиги в Силезии пройдет в рамках Мемориала Камилы Сколимовской на стадионе в Хожуве. В Украине турнир будет транслировать "Суспільне Спорт".
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