Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Топ-8 клубов, исчезнувших во время полномасштабной войны в Украине

Топ-8 клубов, исчезнувших во время полномасштабной войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 08:00
Днепр-1, Ворскла и еще 6 клубов, исчезнувших после начала полномасштабной войны
Футбольный клуб "Днепр-1". Фото: "Днепр-1"

Полномасштабное вторжение России также больно ударило по украинскому футболу. Из-за войны одни клубы потеряли финансирование, другие — стадионы и инфраструктуру, а некоторые вообще прекратили существование.

Портал Новини.LIVE вспомнил семь известных команд, которые исчезли с футбольной карты Украины.

Реклама
ФК Ворскла
Футболисты ФК "Ворскла". Фото: ФК "Ворскла"

"Таврия"

Первый чемпион независимой Украины и обладатель Кубка Украины после оккупации Крыма в 2014 году был вынужден возрождаться на материковой части страны.

Команда выступала во Второй лиге и базировалась в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения "Таврия" потеряла инвестора и окончательно прекратила деятельность.

"Минай"

Закарпатский клуб несколько сезонов выступал в Украинской Премьер-лиге, однако после начала полномасштабной войны столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Читайте также:

Команда не могла конкурировать с другими клубами по уровню бюджета, а в 2025 году прекратила существование.

ПФК "Львов"

Клуб был создан на базе старого ФК "Львов", который также в свое время выступал в Украинской Премьер-лиге.

ПФК "Львов" вышел в УПЛ в 2018 году, однако после начала полномасштабной войны покинул элитный дивизион, а впоследствии из-за финансовых проблем фактически прекратил деятельность. В настоящее время от клуба осталась только детско-юношеская школа, которая продолжает воспитывать футболистов.

"Мариуполь"

Один из самых стабильных клубов украинского футбола прекратил существование после уничтожения Мариуполя российскими войсками. Команда потеряла стадион, тренировочную базу и возможность продолжать выступления.

После этого появлялись различные проекты по возрождению мариупольского футбола, однако исторический "Мариуполь" так и не был восстановлен.

"Волынь"

Один из самых известных клубов Западной Украины более 60 лет представлял Луцк на профессиональном уровне. "Волынь" провела 16 сезонов в Высшей лиге и УПЛ, трижды доходила до полуфинала Кубка Украины, а в разные годы за команду выступали Олег Лужный, Евгений Хачериди, Марко Девич, Василий Сачко, Майкон и Папа Гуйе.

После начала полномасштабного вторжения клуб, который на тот момент выступал в Первой лиге, объявил о прекращении деятельности из-за финансовых трудностей.

"Десна"

"Десна" была одним из крепких середняков Украинской Премьер-лиги. Клуб вышел в УПЛ в 2018 году, а уже в сезоне-2019/20 занял четвертое место и дебютировал в еврокубках.

После начала полномасштабной войны "Десна" не смогла продолжать выступления из-за разрушения стадиона, тренировочной базы и сложной ситуации с безопасностью в Чернигове.

В 2025 году клуб официально исключили из состава участников УПЛ, хотя юридически "Десна" не ликвидирована.

"Днепр-1"

СК "Днепр-1" был создан в 2017 году и менее чем за семь лет прошел путь от Второй лиги до борьбы за чемпионство Украины. В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером УПЛ, а уже в следующем году дебютировала в квалификации Лиги чемпионов.

Однако летом 2024 года клуб прекратил существование из-за финансовых проблем и потери инвестора. После снятия с соревнований "Днепр-1" был исключен из состава участников УПЛ. По информации СМИ, на тот момент у клуба также были значительные долги.

"Ворскла"

Один из старейших и наиболее титулованных клубов Украины, основанный в 1955 году, более четверти века был постоянным участником элитного дивизиона.

Главными достижениями "Ворсклы" стали победа в Кубке Украины сезона-2008/09, две бронзовые медали чемпионата Украины и регулярные выступления в еврокубках, в частности на групповом этапе Лиги Европы.

После начала полномасштабной войны клуб оказался в глубоком финансовом кризисе, связанном с проблемами владельца Константина Жеваго.

Команда вылетела из УПЛ, накопила крупные долги, получила трансферные баны от ФИФА, а в 2026 году не прошла аттестацию для участия в профессиональном чемпионате Украины и фактически потеряла профессиональный статус.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о возможных изменениях на тренерском мостике "Динамо", где на замену Игорю Костюку рассматривают Сергея Реброва, Игора Йовичевича и Сергея Кравченко.

Также Новини.LIVE сообщал, что Михаила Мудрика перевели в отдельную группу в "Челси".

футбол Мариуполь Десна Днепр-1 ФК Волынь
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации