Днепр-1, Ворскла и еще 6 клубов, исчезнувших после начала полномасштабной войны

Топ-8 клубов, исчезнувших во время полномасштабной войны в Украине
Полномасштабное вторжение России также больно ударило по украинскому футболу. Из-за войны одни клубы потеряли финансирование, другие — стадионы и инфраструктуру, а некоторые вообще прекратили существование.
Портал Новини.LIVE вспомнил семь известных команд, которые исчезли с футбольной карты Украины.
"Таврия"
Первый чемпион независимой Украины и обладатель Кубка Украины после оккупации Крыма в 2014 году был вынужден возрождаться на материковой части страны.
Команда выступала во Второй лиге и базировалась в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения "Таврия" потеряла инвестора и окончательно прекратила деятельность.
"Минай"
Закарпатский клуб несколько сезонов выступал в Украинской Премьер-лиге, однако после начала полномасштабной войны столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.
Команда не могла конкурировать с другими клубами по уровню бюджета, а в 2025 году прекратила существование.
ПФК "Львов"
Клуб был создан на базе старого ФК "Львов", который также в свое время выступал в Украинской Премьер-лиге.
ПФК "Львов" вышел в УПЛ в 2018 году, однако после начала полномасштабной войны покинул элитный дивизион, а впоследствии из-за финансовых проблем фактически прекратил деятельность. В настоящее время от клуба осталась только детско-юношеская школа, которая продолжает воспитывать футболистов.
"Мариуполь"
Один из самых стабильных клубов украинского футбола прекратил существование после уничтожения Мариуполя российскими войсками. Команда потеряла стадион, тренировочную базу и возможность продолжать выступления.
После этого появлялись различные проекты по возрождению мариупольского футбола, однако исторический "Мариуполь" так и не был восстановлен.
"Волынь"
Один из самых известных клубов Западной Украины более 60 лет представлял Луцк на профессиональном уровне. "Волынь" провела 16 сезонов в Высшей лиге и УПЛ, трижды доходила до полуфинала Кубка Украины, а в разные годы за команду выступали Олег Лужный, Евгений Хачериди, Марко Девич, Василий Сачко, Майкон и Папа Гуйе.
После начала полномасштабного вторжения клуб, который на тот момент выступал в Первой лиге, объявил о прекращении деятельности из-за финансовых трудностей.
"Десна"
"Десна" была одним из крепких середняков Украинской Премьер-лиги. Клуб вышел в УПЛ в 2018 году, а уже в сезоне-2019/20 занял четвертое место и дебютировал в еврокубках.
После начала полномасштабной войны "Десна" не смогла продолжать выступления из-за разрушения стадиона, тренировочной базы и сложной ситуации с безопасностью в Чернигове.
В 2025 году клуб официально исключили из состава участников УПЛ, хотя юридически "Десна" не ликвидирована.
"Днепр-1"
СК "Днепр-1" был создан в 2017 году и менее чем за семь лет прошел путь от Второй лиги до борьбы за чемпионство Украины. В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером УПЛ, а уже в следующем году дебютировала в квалификации Лиги чемпионов.
Однако летом 2024 года клуб прекратил существование из-за финансовых проблем и потери инвестора. После снятия с соревнований "Днепр-1" был исключен из состава участников УПЛ. По информации СМИ, на тот момент у клуба также были значительные долги.
"Ворскла"
Один из старейших и наиболее титулованных клубов Украины, основанный в 1955 году, более четверти века был постоянным участником элитного дивизиона.
Главными достижениями "Ворсклы" стали победа в Кубке Украины сезона-2008/09, две бронзовые медали чемпионата Украины и регулярные выступления в еврокубках, в частности на групповом этапе Лиги Европы.
После начала полномасштабной войны клуб оказался в глубоком финансовом кризисе, связанном с проблемами владельца Константина Жеваго.
Команда вылетела из УПЛ, накопила крупные долги, получила трансферные баны от ФИФА, а в 2026 году не прошла аттестацию для участия в профессиональном чемпионате Украины и фактически потеряла профессиональный статус.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о возможных изменениях на тренерском мостике "Динамо", где на замену Игорю Костюку рассматривают Сергея Реброва, Игора Йовичевича и Сергея Кравченко.
Также Новини.LIVE сообщал, что Михаила Мудрика перевели в отдельную группу в "Челси".