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Главная Спорт В Динамо может появиться новый тренер: известны все кандидаты

В Динамо может появиться новый тренер: известны все кандидаты

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 12:19
Ребров и еще 2 тренера претендуют на то, чтобы возглавить Динамо
Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: УАФ

Киевское "Динамо" активизировало поиск нового главного тренера на случай ухода Игоря Костюка. Руководство клуба рассматривает три кандидатуры. В список вошли бывший наставник сборной Украины Сергей Ребров, экс-тренер "Лудогорца" Игор Йовичевич и Сергей Кравченко, работающий ассистентом Руслана Ротаня в "Полесье".

При этом окончательное решение относительно будущего Костюка пока не принято, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Бей-Беги". 

Кто может возглавить киевский клуб

Стличное "Динамо" уже изучает условия возможного сотрудничества с Игорем Йовичевичем, который сейчас остается без клуба. Кандидатуру Сергея Кравченко поддерживает капитан киевлян Андрей Ярмоленко. Сергей Ребров ранее уже возглавлял "Динамо" и дважды становился чемпионом Украины с клубом.

Сергей Кравченко
Сергей Кравченко руководит тренировкой. Фото: пресс-служба "Александрии"

Игорь Костюк работает с первой командой "Динамо" с ноября 2025 года: сначала он был исполняющим обязанности главного тренера, а 17 декабря получил постоянное назначение. В мае клуб сообщал о сохранении специалиста на должности в сезоне 2026/27, а под его руководством команда выиграла Кубок Украины.

Ситуация вокруг тренера изменилась после неудачного старта "Динамо" в еврокубковом сезоне. Киевляне уступили ПАОКу во втором квалификационном раунде Лиги Европы с общим счетом 2:5 и продолжили выступления в Лиге конференций, из которой вылетели от "Карабаха". 

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футбол Динамо Сергей Ребров Игор Йовичевич тренер
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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