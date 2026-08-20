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Головна Спорт У Динамо може з’явитися новий тренер: відомі всі кандидати

У Динамо може з’явитися новий тренер: відомі всі кандидати

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 12:19
Ребров та ще 2 тренери претендують на посаду тренера Динамо
Сергій Ребров у збірній України. Фото: УАФ

Київське "Динамо" активізувало пошук нового головного тренера на випадок відставки Ігоря Костюка. Керівництво клубу розглядає три кандидатури. До списку увійшли колишній наставник збірної України Сергій Ребров, екстренер "Лудогорця" Ігор Йовичевич та Сергій Кравченко, який працює асистентом Руслана Ротаня в "Поліссі".

При цьому остаточне рішення щодо майбутнього Костюка поки що не ухвалено, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Бий-Біжи".

Хто може очолити київський клуб

Київське "Динамо" вже вивчає умови можливої співпраці з Ігорем Йовичевичем, який наразі залишається без клубу. Кандидатуру Сергія Кравченка підтримує капітан киян Андрій Ярмоленко. Сергій Ребров раніше вже очолював "Динамо" і двічі ставав чемпіоном України з клубом.

Сергей Кравченко
Сергій Кравченко керує тренуванням. Фото: прес-служба "Олександрії"

Ігор Костюк працює з першою командою "Динамо" з листопада 2025 року: спочатку він був виконуючим обов’язки головного тренера, а 17 грудня отримав постійне призначення. У травні клуб повідомляв про збереження фахівця на посаді в сезоні 2026/27, а під його керівництвом команда виграла Кубок України.

Ситуація навколо тренера змінилася після невдалого старту "Динамо" в єврокубковому сезоні. Кияни поступилися ПАОКу у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з загальним рахунком 2:5 і продовжили виступи в Лізі конференцій, з якої вилетіли від "Карабаху".

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футбол Динамо Сергій Ребров Ігор Йовічевіч тренер
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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