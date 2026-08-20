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Главная Спорт Магучих раскрыла секрет своего спального мешка

Магучих раскрыла секрет своего спального мешка

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 14:06
Магучих объяснила необычное поведение во время соревнований
Ярослава Магучих отдыхает перед прыжком. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснила свой необычный способ подготовки между попытками. Спортсменка предпочитает ложиться и закрывать глаза, чтобы расслабиться и настроиться на следующий прыжок. Об этом она рассказала после победы на чемпионате Европы по легкой атлетике 2026 года.

В финале в Бирмингеме Магучих преодолела планку на высоте 1,97 метра и в третий раз подряд стала чемпионкой Европы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу European Athletics.

Во время соревнований Ярославе Магучих сложно полностью расслабиться, поэтому закрывание глаз помогает сосредоточиться перед следующей попыткой. Такой подход легкоатлетка использует непосредственно в секторе между прыжками, в том числе когда условия на стадионе не самые комфортные. 

Ярослава Магучих
Прыжок Ярославы Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучих объяснила свой ритуал

"Да, было немного прохладно и был ветер, но у меня есть чем укрыться. Меня называют "спящей королевой". Конечно, я не сплю, а просто закрываю глаза и готовлюсь к следующему прыжку. На соревнованиях действительно сложно расслабиться, но это мой способ готовиться", — рассказала Магучих.

На чемпионате Европы в Бирмингеме Ярослава начала финал с высоты 1,92 метра, которую взяла с первой попытки. Затем украинка со второй попытки преодолела 1,95 метра, а решающей стала отметка 1,97 метра, покорившаяся ей с первой попытки. Этот результат принес Магучих третье подряд золото чемпионата Европы после побед в Мюнхене в 2022 году и Риме в 2024-м. 

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спорт отдых Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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