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Главная Спорт Бруно Фернандеш отказался оставаться в Манчестер Юнайтед

Бруно Фернандеш отказался оставаться в Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 11:55
Бруно Фернандеш отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш. Фото: Reuters

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш отказался продлевать контракт с клубом, несмотря на улучшенные финансовые условия. Португальского полузащитника не устроило предложение руководства по новому договору.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети журналиста Саши Тавольери.

Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш с партнерами по команде. Фото: Reuters

Фернандеш отказался от нового контракта

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" предложил 31-летнему футболисту новый контракт с повышением зарплаты на 500 тысяч евро в год.

Впрочем, Бруну отклонил предложение, поскольку считает предложенное повышение заработной платы недостаточным. Его действующий контракт с английским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Португалец выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года. За это время он стал одним из ключевых футболистов команды и получил капитанскую повязку.

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В прошлом сезоне Фернандеш провел 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 22 голевые передачи.

По оценке статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского полузащитника составляет 35 миллионов евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал об Александре Меркушиной, которая продемонстрировала интересные движения в танце.

Также Новини.LIVE писал о реакции Владимира Кличко на смерть Хейден Панеттьери, которая была матерью его дочери.

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Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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