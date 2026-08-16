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Главная Спорт Мы сильные: Магучих об эмоциях после победы на чемпионате Европы

Мы сильные: Магучих об эмоциях после победы на чемпионате Европы

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 01:47
Ярослава Магучих прокомментировала победу на чемпионате Европы 2026 года
Ярослава Магучих. Фото: facebook.com/Mahuchikh

В субботу, 15 августа, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала второй в истории спортсменкой, выигравшей три чемпионата Европы подряд. Комментируя свою победу, она заявила, что всегда приятно завоевывать золотую медаль для своей страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне. Спорт".

Что сказала Магучих о победе

После победы украинская спортсменка пообщалась с журналистами. Представители СМИ спросили у неё, какие эмоции она испытывает в связи с третьей золотой медалью. В частности, "приедается" ли это ощущение, или каждое золото вызывает разные эмоции. В ответ Магучих сказала следующее:

"Ну, как это приедается? Всегда приятно выигрывать золото, награду для своей страны и для людей. Конечно, время летит очень быстро, ведь свою первую золотую медаль на чемпионате Европы я завоевала в 2022 году. То есть это был первый год войны. Сейчас уже четыре года мы находимся в состоянии войны. И, конечно, эмоционально немного сложно, но мы сильные. Украинцы сильные и очень мотивированные. Поэтому мы прыгаем, спортсмены прыгают, делают все, чтобы показывать лучшие результаты", — заявила победитель чемпионата.

Ярослава Магучіх виграла третє Євро
Пост «Суспильне.Спорт». Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, Ярослава Магучих подтвердила статус олимпийской чемпионки и рекордсменки мира, завоевав третье подряд золото континентального первенства (в 2022, 2024 и 2026 годах). В частности, в финале ЧЕ-2026 она уверенно опередила своих главных конкуренток, а Ирина Геращенко в первом крупном старте после рождения ребенка заняла пятое место.

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Также мы писали, что в финал чемпионата Европы-2026 пробилась представительница Польши Мария Жодзвик, родившаяся в Беларуси. В прошлом году она стала одной из главных сенсаций, а на ЧЕ-2026 заняла второе место после Магучих, завоевав серебро.

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту спортсмены
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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