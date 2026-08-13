Кто такая Мария Жодзик, соперница Магучих на чемпионате Европы

Мария Жодзик. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Представительница Польши Мария Жодзик, родившаяся в Беларуси, пробилась в финал чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике в прыжках в высоту. На прошлом чемпионате мира-2025 она уже стала одной из главных сенсаций, а теперь продолжит борьбу за медали вместе с украинками Ярославой Магучих и Ириной Геращенко.

О Марии Жодзик сообщил портал Новини.LIVE.

Мария Жодзик. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Жодзик на ЧЕ-2026

Мария успешно прошла квалификацию и вошла в число финалисток чемпионата Европы-2026. Вместе с ней в решающий раунд вышли украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, а также Ангелина Топич (Сербия), Кристина Гонзель (Германия), Елена Куличенко (Кипр), Мерел Маес (Бельгия), Луиз Экман (Швеция), Мария Вукович (Черногория), Кармен Бруус (Эстония), Азия Тавернини и Идея Пьерони (обе — Италия), Элла Юннила (Финляндия) и Морган Лейк (Великобритания).

Жодзик подходит к чемпионату Европы в отличной форме. На чемпионате мира в Токио она сенсационно завоевала серебряную медаль, установив личный рекорд — 2,00 метра. Тогда она неожиданно обошла Магучих.

Для польской команды её награда стала единственной на турнире, а сама спортсменка заработала 35 тысяч долларов призовых — самую большую сумму в своей карьере.

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Почему Жодзик сменила страну

Мария родилась в Барановичах (Беларусь) в семье польского происхождения. Ее бабушка и дедушка были поляками, а в марте 2024 года указом президента Польши Анджея Дуды спортсменка получила польское гражданство.

После переезда в Польшу Жодзик призналась, что не планирует возвращаться в Беларусь. По ее словам, решение было связано не только со спортивной карьерой, но и с полномасштабной войной России против Украины. Легкоатлетка подчеркивала, что именно в Польше почувствовала себя как дома.

Еще в 2020 году Жодзик подписала открытое письмо белорусских спортсменов с осуждением фальсификации президентских выборов и насилия в отношении протестующих. Позже она также открыто выступила против российской агрессии против Украины.

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