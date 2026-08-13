Магучих и Геращенко оценили свсой выход в финал чемпионата Европы

Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters

Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко уверенно вышли в финал по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике. Они уверенно преодолели высоту 1.91 метра. В финале участницы Олимпиады-2024 поборются за медали и специальный приз турнира.

Геращенко и Магучих не испытали проблем в квалификации Евро, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

В начале соревнования все участницы квалификации сумели прыгнуть на 1.88 метра. После этого 6 из 21 спортсменки испытали трудности, но Ярославы Магучих и Ирины Геращенко среди них не было. Украинки с первой попытки покорили высоту 1.91 метра, что обеспечило им участие в финале. Однако битва за медали будет непростой, все основные конкурентки повторили достижение Ирины и Ярославы.

Магучих и Геращенко оценили выход в финал

Олимпийская чемпионка Парижа пожаловалась на жару: в Бирмингеме термометры фиксировали более +30 градусов по Цельсию. Однако Ярослава Магучих рада тому, что вышла в финал быстро и легко. Она собирается хорошо отдохнуть перед субботой, когда на кону окажутся медали континентального первенства.

"В голове нет лишних мыслей, я приехала прыгать и получать кайф. Хочу защитить титул и выиграть третье золото чемпионата Европы. Я видела медали на экранах: золотая награда очень хорошая, поэтому хочется подняться на высшую ступеньку пьедестала", — заявила Магучих.

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Ирина Геращенко во время разбега. Фото: Getty Images

А вот Ирине Геращенко жара не мешает. Она уходила в тень между прыжками и сохранила свежесть. Спортсменка призналась, что любит лето, хотя в Великобритании не отказалась от кондиционера.

"Возвращение? Иногда чувствую, что никуда и не уходила, а иногда — что только вернулась. Это очень крутое чувство, когда есть дополнительная поддержка. Мне нравится прыгать, это самое главное", — рассказала Геращенко.

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