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Главная Спорт Магучих и Геращенко прокомментировали выход в финал Евро-2026

Магучих и Геращенко прокомментировали выход в финал Евро-2026

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Дата публикации 13 августа 2026 17:55
Магучих и Геращенко оценили свсой выход в финал чемпионата Европы
Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters

Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко уверенно вышли в финал по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике. Они уверенно преодолели высоту 1.91 метра. В финале участницы Олимпиады-2024 поборются за медали и специальный приз турнира. 

Геращенко и Магучих не испытали проблем в квалификации Евро, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт". 

В начале соревнования все участницы квалификации сумели прыгнуть на 1.88 метра. После этого 6 из 21 спортсменки испытали трудности, но Ярославы Магучих и Ирины Геращенко среди них не было. Украинки с первой попытки покорили высоту 1.91 метра, что обеспечило им участие в финале. Однако битва за медали будет непростой, все основные конкурентки повторили достижение Ирины и Ярославы. 

Магучих и Геращенко оценили выход в финал 

Олимпийская чемпионка Парижа пожаловалась на жару: в Бирмингеме термометры фиксировали более +30 градусов по Цельсию. Однако Ярослава Магучих рада тому, что вышла в финал быстро и легко. Она собирается хорошо отдохнуть перед субботой, когда на кону окажутся медали континентального первенства. 

"В голове нет лишних мыслей, я приехала прыгать и получать кайф. Хочу защитить титул и выиграть третье золото чемпионата Европы. Я видела медали на экранах: золотая награда очень хорошая, поэтому хочется подняться на высшую ступеньку пьедестала", — заявила Магучих. 

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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко во время разбега. Фото: Getty Images

А вот Ирине Геращенко жара не мешает. Она уходила в тень между прыжками и сохранила свежесть. Спортсменка призналась, что любит лето, хотя в Великобритании не отказалась от кондиционера. 

"Возвращение? Иногда чувствую, что никуда и не уходила, а иногда — что только вернулась. Это очень крутое чувство, когда есть дополнительная поддержка. Мне нравится прыгать, это самое главное", — рассказала Геращенко. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, сколько первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала за выход в полуфинал турнира в Торонто. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о реакции Таисии Онофрийчук, которая допустила грубую ошибку на чемпионате мира по художественной гимнастике. 

Великобритания Ярослава Магучих спортсменка Ирина Геращенко Легкая атлетика прыжки в высоту
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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