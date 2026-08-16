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Главная Спорт Магучих взяла реванш у Жодзик и выиграла свой 3-й Евро

Магучих взяла реванш у Жодзик и выиграла свой 3-й Евро

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Дата публикации 16 августа 2026 00:25
Магучих – трехкратная чемпионка Евро, Жодзик вторая, Вукович третья
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих подтвердила статус олимпийской чемпионки и рекордсменки мира, завоевав третье подряд золото континентального первенства. В финале ЧЕ-2026 она уверенно опередила своих главных соперниц, а Ирина Геращенко на первом крупном старте после рождения ребенка заняла пятое место.

О результате украинок сообщил портал Новини.LIVE.

Обе украинские прыгуньи без ошибок прошли квалификацию и вышли в финал. При этом еще одна представительница Украины Юлия Левченко пропустила чемпионат Европы из-за травмы.

Как Магучих завоевала золото

Финал начался с высоты 1,83 метра, которую Магучих пропустила, а Геращенко преодолела с первой попытки. Следующую планку на 1,88 метра Магучих также решила не прыгать, тогда как Геращенко взяла ее со второй попытки.

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На высоте 1,92 метра в секторе впервые появилась Магучих и без проблем преодолела планку. Геращенко понадобилось три попытки, чтобы остаться в борьбе.

Высота 1,95 метра стала решающей в борьбе за медали. Главными соперницами украинок были полька Мария Жодзик, представительница Черногории Мария Вукович и немка Кристина Гонзель. С первой попытки планку взяла только Жодзик, тогда как Магучих преодолела ее со второй. Для Геращенко эта высота оказалась непреодолимой, и она завершила соревнования на пятом месте.

После этого в секторе остались только три спортсменки. На высоте 1,97 метра Жодзик и Вукович использовали все три попытки без успеха, тогда как Магучих с первой попытки обеспечила себе золотую медаль. Уже в статусе чемпионки украинка пыталась преодолеть 2,01 метра, однако на этот раз планка ей не поддалась.

Магучих взяла реванш у Жодзик

Для Ярославы это уже третий подряд титул чемпионки Европы. Кроме того, украинка взяла реванш у Жодзик за чемпионат мира-2025 в Токио, где польская спортсменка, родившаяся в Беларуси, сенсационно опередила Магучих и оставила ее с бронзовой медалью.

Чемпионкой Европы Магучих стала с результатом 1,97 метра. Серебряную медаль завоевала Жодзик, преодолевшая 1,95 метра, а бронзу — Вукович с таким же результатом. Геращенко завершила финал пятой, преодолев высоту 1,92 метра.

Для Геращенко этот турнир стал первым крупным международным стартом после рождения ребенка. На предыдущем чемпионате Европы в 2024 году украинки также поднялись на пьедестал: Магучих завоевала золото, а Геращенко — бронзу.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о второй украинской медали на чемпионате Европы по легкой атлетике, которую в прыжках в высоту завоевал Олег Дорощук.

Также Новини.LIVE писал об условиях будущего контракта Родри с "Барселоной" и общих расходах каталонцев на подписание капитана сборной Испании.

Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Мария Жодзик
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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