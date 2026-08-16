Магучіх — трьократна чемпіонка Євро, Жодзік друга, Вукович третя

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх підтвердила статус олімпійської чемпіонки та рекордсменки світу, здобувши третє поспіль золото континентальної першості. У фіналі ЧЄ-2026 вона впевнено випередила своїх головних конкуренток, а Ірина Геращенко у першому великому старті після народження дитини посіла п'яте місце.

Про результат українок повідомив портал Новини.LIVE.

GOLD FOR MAHUCHIKH 🥇🥇🥇



European Athletics Championships 2026



🇺🇦👏🙌 pic.twitter.com/CcxPUAUF25 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 15, 2026

Обидві українські стрибунки без помилок подолали кваліфікацію та пробилися до фіналу. При цьому, ще одна представниця України Юлія Левченко пропустила чемпіонат Європи через травму.

Як Магучіх виграла золото

Фінал розпочався з висоти 1,83 метра, яку Магучіх пропустила, а Геращенко подолала з першої спроби. Наступну планку на 1,88 метра Магучіх також вирішила не стрибати, тоді як Геращенко взяла її з другої спроби.

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На висоті 1,92 метра у секторі вперше з'явилася Магучіх і без проблем подолала планку. Геращенко знадобилися три спроби, щоб залишитися у боротьбі.

Висота 1,95 метра стала вирішальною для боротьби за медалі. Головними суперницями українок були полька Марія Жодзік, представниця Чорногорії Марія Вукович та німкеня Крістіна Гонзель. Із першої спроби планку взяла лише Жодзік, тоді як Магучіх підкорила її з другої. Для Геращенко ця висота виявилася непідкореною, і вона завершила змагання на п'ятому місці.

Після цього у секторі залишилися лише три спортсменки. На висоті 1,97 метра Жодзік і Вукович використали всі три спроби без успіху, тоді як Магучіх із першої спроби забезпечила собі золоту медаль. Уже в статусі чемпіонки українка намагалася підкорити 2,01 метра, однак цього разу планка їй не підкорилася.

Магучіх взяла реванш у Жодзік

Для Ярослави це вже третій поспіль титул чемпіонки Європи. Крім того, українка взяла реванш у Жодзік за чемпіонат світу-2025 у Токіо, де польська спортсменка, яка народилася в Білорусі, сенсаційно випередила Магучіх і залишила її з бронзовою нагородою.

Чемпіонкою Європи Магучіх стала з результатом 1,97 метра. Срібну медаль здобула Жодзік, яка подолала 1,95 метра, а бронзу виборола Вукович із таким самим результатом. Геращенко завершила фінал п'ятою, підкоривши висоту 1,92 метра.

Для Геращенко цей турнір став першим великим міжнародним стартом після народження дитини. На попередньому чемпіонаті Європи у 2024 році українки також піднялися на п'єдестал: Магучіх здобула золото, а Геращенко — бронзу.

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