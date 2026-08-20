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Головна Спорт Магучіх розкрила секрет свого спального мішка

Магучіх розкрила секрет свого спального мішка

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 14:06
Магучіх пояснила свою незвичайну поведінку під час змагань
Ярослава Магучіх відпочиває перед стрибком. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пояснила свій незвичайний спосіб підготовки між спробами. Спортсменка воліє лягати й заплющувати очі, щоб розслабитися й налаштуватися на наступний стрибок. Про це вона розповіла після перемоги на чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2026 року.

У фіналі в Бірмінгемі Магучіх подолала планку на висоті 1,97 метра і втретє поспіль стала чемпіонкою Європи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу European Athletics.

Під час змагань Ярославі Магучіх складно повністю розслабитися, тому закривання очей допомагає зосередитися перед наступною спробою. Такий підхід легкоатлетка використовує безпосередньо в секторі між стрибками, зокрема коли умови на стадіоні не найкомфортніші.

Ярослава Магучих
Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучіх пояснила свій ритуал

"Так, було трохи прохолодно і дув вітер, але у мене є чим укритися. Мене називають «сплячою королевою». Звісно, я не сплю, а просто заплющую очі й готуюся до наступного стрибка. На змаганнях справді складно розслабитися, але це мій спосіб готуватися", — розповіла Магучіх.

На чемпіонаті Європи в Бірмінгемі Ярослава розпочала фінал з висоти 1,92 метра, яку подолала з першої спроби. Потім українка з другої спроби подолала 1,95 метра, а вирішальною стала позначка 1,97 метра, яку вона подолала з першої спроби. Цей результат приніс Магучіх третє поспіль золото чемпіонату Європи після перемог у Мюнхені в 2022 році та Римі в 2024-му.

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спорт відпочинок Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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