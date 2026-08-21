Магучих назвала решение МОК несправедливым

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих раскритиковала решение Международного олимпийского комитета о возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям. Олимпийская чемпионка заявила, что не изменила своего отношения к участию представителей России и Беларуси.

Магучих также напомнила о потерях украинского спорта из-за полномасштабной войны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Реклама

В начале июля МОК временно восстановил статус Российского олимпийского комитета и отменил прежние рекомендации по ограничениям для российских и белорусских спортсменов. Организация указала, что решение открывает возможность их участия в квалификационных соревнованиях и Олимпиаде-2028 при соблюдении установленных требований. При этом отдельные международные федерации сохраняют право самостоятельно определять условия допуска.

Ярослава Магучих с медалью чемпионки Европы. Фото: Reuters

Магучих выступила против возвращения россиян

World Athletics сохранила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований. Магучих поблагодарила президента организации Себастьяна Коу за эту позицию и заявила, что обстоятельства, из-за которых ограничения были введены после начала полномасштабного вторжения России в Украину, не изменились.

"Я считаю это несправедливым, очень несправедливым. Потому что получается, что наши спортсмены и спортсмены со всего мира будут соревноваться с террористами. Это безумие", — сказала Магучих.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Владимир Кличко может оказаться в эпицентре скандала из-за похорон Хейден Панеттьер.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что на должность нового главного тренера сборной Украины претендуют 3 известных специалиста.