Левченко після травми розповіла про найбільший страх у своїй кар’єрі

Юлія Левченко під час турніру. Фото: Getty Images

Відома українська легкоатлетка Юлія Левченко повернулася до змагань після двомісячної перерви, спричиненої травмою. Спортсменка виступила на етапі Діамантової ліги в Сілезії та посіла дев'яте місце, подолавши висоту 1,89 метра. Головним для 28-річної стрибунки було не місце в підсумковому протоколі, а перевірка стану ноги після тривалого відновлення.

Перед стартом Левченко не була впевнена, чи зможе взагалі продовжити сезон, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

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Після травми спортсменка близько півтора місяця не могла повноцінно бігати, ходити та стрибати. Повернення одразу припало на змагання високого рівня, оскільки етап у Сілезії став для неї першим стартом після перерви. Попри невдалий результат, Юлія Левченко отримала необхідну змагальну практику перед заключними стартами сезону.

Стрибок Юлії Левченко. Фото: Reuters

Левченко готується до найважливішого старту сезону

"Я дуже рада, що повернулася на змагання. Ще два місяці тому не була впевнена, чи продовжиться для мене сезон. Мені був потрібен цей старт, щоб відчути впевненість у своїх силах", — сказала Левченко.

Наступним стартом українки стане етап Діамантової ліги в Цюріху 27 серпня. Разом із Левченко у сектор вийдуть Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, а у заявці також знаходяться Нікола Оліслагерс, Елеанор Паттерсон, Ангеліна Топіч, Марія Жодзик та Крістіна Гонсель. За підсумками регулярного сезону до фіналу Діамантової ліги в Брюсселі вийдуть шість найкращих спортсменок, тому результат у Цюриху має для Юлії особливе значення.

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