Левченко после травмы рассказала о главном страхе в карьере

Юлия Левченко во время турнира. Фото: Getty Images

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко вернулась к соревнованиям после двухмесячного перерыва, вызванного травмой. Спортсменка выступила на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии и заняла девятое место, взяв высоту 1,89 метра. Главным для 28-летней прыгуньи было не место в итоговом протоколе, а проверка состояния ноги после длительного восстановления.

Перед стартом Левченко не была уверена, сможет ли вообще продолжить сезон, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Реклама

После травмы спортсменка около полутора месяцев не могла полноценно бегать, ходить и прыгать. Возвращение сразу пришлось на соревнование высокого уровня, поскольку этап в Силезии стал для нее первым стартом после паузы. Несмотря на неудачный результат, Юлия Левченко получила необходимую соревновательную практику перед заключительными стартами сезона.

Прыжок Юлии Левченко. Фото: Reuters

Левченко готовится к важнейшему старту сезона

"Я очень рада, что вернулась на соревнования. Еще два месяца назад не была уверена, продолжится ли для меня сезон. Мне был нужен этот старт, чтобы почувствовать уверенность в своих силах", — сказала Левченко.

Следующим стартом украинки станет этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе 27 августа. Вместе с Левченко в сектор выйдут Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, а в заявке также находятся Никола Олислагерс, Элеанор Паттерсон, Ангелина Топич, Мария Жодзик и Кристина Хонсель. По итогам регулярного сезона в финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе выйдут шесть лучших спортсменок, поэтому результат в Цюрихе имеет для Юлии особое значение.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева жестко высказалась по поводу политики Международного олимпийского комитета.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ярослава Магучих уступила важное достижение своей главной сопернице из Австралии Николе Олислагерс.