Хргович предупредил Итауму перед боем за пояс Усика

Филип Хргович позирует для снимка. Фото: Getty Images

Хорватский боксер Филип Хргович сделал резкое заявление о Мозесе Итауме перед их боем за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. Претендент считает, что молодому британцу поражение сейчас может оказаться полезнее победы. Слишком ранний чемпионский титул способен негативно повлиять на карьеру и личную жизнь 21-летнего боксера.

Их поединок состоится 29 августа на арене The O2 в Лондоне, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

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Филип Хргович отдельно отметил разницу в опыте между ним и Мозесом Итаумой. Хорвату 34 года, на его счету 20 побед при одном поражении и 15 нокаутов, тогда как 21-летний британец остается непобежденным: 14 побед, 12 досрочных. Последний бой Итаума провел в марте, остановив Джермейна Франклина, а Хргович в мае победил техническим нокаутом Дэйва Аллена.

Филип Хргович и Мозес Итаума. Фото: Getty Images

Хргович опасается, что слава может изменить Итауму

"Для него было бы лучше проиграть этот бой, потому что победа в таком молодом возрасте может его погубить. Это может разрушить его душу и заставить потерять самого себя. Для меня все иначе благодаря опыту, который я получил через взлеты и падения в жизни", — заявил Хргович.

На кону 29 августа будет вакантный титул IBF в тяжелом весе, освободившийся после решения Александра Усика отказаться от пояса. Итаума получил возможность побороться за чемпионство после того, как IBF санкционировала его поединок с Хрговичем вместо обязательного боя с Фрэнком Санчесом, которому гарантировали встречу с победителем. Для Хрговича это шанс впервые стать чемпионом мира, тогда как Итаума может завоевать титул в 21 год.

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