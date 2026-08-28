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Главная Спорт Хргович разозлил Итауму: британец готовится к быстрому нокауту

Хргович разозлил Итауму: британец готовится к быстрому нокауту

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28 августа 2026 09:43
Мозес Итаума резко отреагировал на критику Филиппа Хрговича
Мозес Итаума и Филип Хргович. Фото: Reuters

Непобедимый 21-летний британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума отреагировал на слова Филиппа Хрговича, назвавшего его "золотым мальчиком" современного бокса. Молодой боксер заявил, что заслужил свой статус результатами на ринге, а не благосклонностью промоутеров.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene.

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Мозес Итаума
Мозес Итаума. Фото: Reuters

Итаума ответил Хрговичу

Британец заявил, что интерес к нему связан с его потенциалом, а предстоящий поединок с Филипом Хрговичем станет самым сложным испытанием в профессиональной карьере.

"Бой с Филипом станет для меня шагом вперед и самым сложным испытанием на данный момент", — сказал Итаума.

Также Итаума подчеркнул, что не считает себя "золотым мальчиком". По его словам, все свои достижения он заслужил выступлениями на ринге, а не особым отношением к себе.

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"Я нокаутировал своих соперников в первых раундах и сам заслужил все, чего достиг", — заявил Итаума.

Поединок между Итаумой и Хрговичем станет главным событием боксерского вечера, который состоится 29 августа.

На данный момент на счету Итаумы в профессиональной карьере 14 побед, 12 из которых он одержал нокаутом. Британца считают одним из самых перспективных представителей супертяжелого веса, ведь большинство своих поединков он завершал в первых раундах.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал об оценке Хрговича перспектив Итаумы, которому хорват посоветовал не спешить с покорением вершины сверхтяжелого дивизиона.

Также Новини.LIVE сообщал, что Ярослава Магучих завершила соревнования в Цюрихе вне тройки призеров, остановившись на высоте 1,96 метра.

бокс Филип Хргович супертяжелый вес профессиональный бокс Мозес Итаума
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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