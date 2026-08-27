Ітаума назвав головний козир Хрговича перед титульним боєм

Мозес Ітаума із чемпіонськими поясами. Фото: Getty Images

Британець Мозес Ітаума високо оцінив Філіпа Хрговича перед очима боєм за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF. Претендент вважає хорвата найсерйознішим суперником у своїй поки що короткій професійній кар'єрі. При цьому молодий спортсмен окремо відзначив значний послужний список опонента у важкій вазі.

Їхній поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 у Лондоні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Ring .

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Мозес Ітаума звернув увагу на те, що Філіп Хргович уже пройшов значно більший шлях у професійному боксі. Хорват є бронзовим призером Олімпіади-2016, а серед його перемог поєдинки проти Чжана Чжилея, Джо Джойса, Дейва Аллена та Девіда Аделеї. В активі Хрговича також бій із Даніелем Дюбуа, який завершився достроково через травму у хорвата.

Філіп Хргович готується до бою. Фото: Getty Images

Ітаума відзначив досвід та досягнення Хрговича

"Звичайно, це крок уперед, великий крок уперед. Хргович — мій найскладніший суперник, і я від цього не тікаю. Я вважаю, що зараз у нього один із найкращих послужних списків серед важкоатлетів", — пояснив Ітаума.

Для 21-річного британця майбутній поєдинок стане першим титульним боєм на професійному рівні. Ітаума залишається непереможеним після 14 боїв і здобув 12 перемог нокаутом, тоді як 34-річний Хргович має 20 перемог, одну поразку та 15 дострокових успіхів. На кону в Лондоні буде вакантний пояс IBF, який звільнився після рішення Олександра Усика відмовитися від титулу.

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Ітауму вважають унікальним важкоатлетом через поєднання віку, техніки і неймовірно швидкого просування професійними сходами. У 21 рік британець вже має 14 перемог у 14 боях, причому 12 із них завершив достроково, а експерти окремо відзначають його швидкість, роботу ніг, інтелект та здатність діяти в рингу як боксер легшої вагової категорії, зберігаючи потужність супертяжа.

При цьому Ітаума практично не проходив довгих бій: до нинішнього поєдинку його професійна кар'єра налічує всього 31 раунд, а останніми серйозними суперниками стали Ділліан Вайт та Джермейн Франклін. Перемога над Хрговичем може зробити Ітауму другим наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі після Майка Тайсона.

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