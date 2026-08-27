Итаума назвал главный козырь Хрговича перед титульным боем

Мозес Итаума с чемпионскими поясами. Фото: Getty Images

Британец Мозес Итаума высоко оценил Филипа Хрговича перед очным боем за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. Претендент считает хорвата самым серьезным соперником в своей пока короткой профессиональной карьере. При этом молодой спортсмен отдельно отметил внушительный послужной список оппонента в тяжелом весе.

Их поединок состоится 29 августа на арене O2 в Лондоне, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

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Мозес Итаума обратил внимание на то, что Филип Хргович уже прошел значительно больший путь в профессиональном боксе. Хорват является бронзовым призером Олимпиады-2016, а среди его побед поединки против Чжана Чжилея, Джо Джойса, Дэйва Аллена и Дэвида Аделее. В активе Хрговича также бой с Даниэлем Дюбуа, который завершился досрочно из-за рассечения у хорвата.

Филип Хргович готовится к бою. Фото: Getty Images

Итаума отметил опыт и достижения Хрговича

"Конечно, это шаг вперед, большой шаг вперед. Хргович — мой самый сложный соперник, и я от этого не убегаю. Я считаю, что сейчас у него один из лучших послужных списков среди тяжеловесов", — объяснил Итаума.

Для 21-летнего британца предстоящий поединок станет первым титульным боем на взрослом профессиональном уровне. Итаума остается непобежденным после 14 боев и одержал 12 побед нокаутом, тогда как 34-летний Хргович имеет 20 побед, одно поражение и 15 досрочных успехов. На кону в Лондоне будет вакантный пояс IBF, освободившийся после решения Александра Усика отказаться от титула.

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Итауму считают уникальным тяжеловесом из-за сочетания возраста, техники и невероятно быстрого продвижения по профессиональной лестнице. В 21 год британец уже имеет 14 побед в 14 боях, причем 12 из них завершил досрочно, а эксперты отдельно отмечают его скорость, работу ног, интеллект и способность действовать в ринге как боксер более легкой весовой категории, сохраняя мощь супертяжа.

При этом Итаума практически не проходил длинные бои: до нынешнего поединка его профессиональная карьера насчитывает всего 31 раунд, а последними серьезными соперниками стали Диллиан Уайт и Джермейн Франклин. Победа над Хрговичем может сделать Итауму вторым самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе после Майка Тайсона.

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