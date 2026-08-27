Магучіх не потрапила на подіум у Цюриху, Геращенко здобула срібло

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх несподівано залишилася без медалі на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Натомість Ірина Геращенко виборола срібну нагороду, повторила особистий рекорд і гарантувала собі місце у фіналі престижної серії.

Про результат турніру повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

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Ірина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Геращенко випередила Магучіх

У Цюриху виступили три українки — Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Для Геращенко й Левченко цей етап був вирішальним у боротьбі за вихід до фіналу Діамантової ліги, тоді як Магучіх гарантувала собі путівку раніше.

Левченко без помилок подолала висоти 1,80 м, 1,85 м та 1,89 м, однак не впоралася з планкою 1,93 м і завершила змагання на дев'ятому місці.

Магучіх упевнено розпочала виступ, підкоривши 1,93 м та 1,96 м, але тричі не змогла взяти висоту 2,00 м. З результатом 1,96 м українка сенсаційно залишилася без нагород, посівши четверте місце.

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Натомість Геращенко без помилок подолала 1,98 м, а на висоті 2,00 м із другої спроби повторила особистий рекорд. Вище стрибнула лише австралійка Нікола Оліслагерс, яка підкорила 2,02 м. Бронзову медаль здобула представниця Чорногорії Марія Вукович із результатом 1,98 м.

Для Геращенко це вже друге поспіль срібло на етапах Діамантової ліги після Сілезії. Крім того, українка вперше за три роки випередила Магучіх на етапі цієї серії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, як Філіп Хргович оцінив майбутнє протистояння з Мозесом Ітаумою та поставив під сумнів непереможність проспекта.

Також Новини.LIVE повідомляв про чергове протистояння Магучіх з Оліслагерс, яке цього разу завершилося на користь австралійської легкоатлетки.