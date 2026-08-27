Магучих не попала на пьедестал в Цюрихе, Геращенко завоевала серебро

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих неожиданно осталась без медали на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Зато Ирина Геращенко завоевала серебряную медаль, повторила личный рекорд и гарантировала себе место в финале престижной серии.

О результатах турнира сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Геращенко опередила Магучих

В Цюрихе выступили три украинки — Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Для Геращенко и Левченко этот этап был решающим в борьбе за выход в финал Бриллиантовой лиги, тогда как Магучих обеспечила себе путевку ранее.

Левченко без ошибок преодолела высоты 1,80 м, 1,85 м и 1,89 м, однако не справилась с планкой 1,93 м и завершила соревнования на девятом месте.

Магучих уверенно начала выступление, преодолев 1,93 м и 1,96 м, но трижды не смогла взять высоту 2,00 м. С результатом 1,96 м украинка сенсационно осталась без наград, заняв четвертое место.

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Зато Геращенко без ошибок преодолела 1,98 м, а на высоте 2,00 м со второй попытки повторила личный рекорд. Выше прыгнула только австралийка Никола Олислагерс, которая преодолела 2,02 м. Бронзовую медаль завоевала представительница Черногории Мария Вукович с результатом 1,98 м.

Для Геращенко это уже второе подряд серебро на этапах Бриллиантовой лиги после Силезии. Кроме того, украинка впервые за три года опередила Магучих на этапе этой серии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, как Филип Хргович оценил предстоящее противостояние с Мозесом Итаумой и поставил под сомнение непобедимость проспекта.

Также Новини.LIVE сообщал об очередном противостоянии Магучих с Олислагерс, которое на этот раз завершилось в пользу австралийской легкоатлетки.