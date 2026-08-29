Чепилко оценил шансы Итаумы и Хрговича перед титульным боем

Мозес Итаума и Филип Хргович. Фото: Reuters

Британского супертяжеловеса Мозеса Итауму пока рано называть бесспорным фаворитом боя с Филипом Хрговичем. В этом убежден основатель паблика LuckyPunch Александр Чепилко, хотя такой прогноз может удивить многих болельщиков.

Комментарий по поводу боя Итаума — Хргович Чепилко дал эксклюзивно корреспонденту портала Новини.LIVE.

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Мозес Итаума и Филип Хргович. Фото: Reuters

Почему Итаума не является очевидным фаворитом

По мнению Чепилко, вокруг Итаумы уже сформировался образ будущей суперзвезды супертяжелого веса. В значительной степени этому способствуют британские СМИ и промоушен со стороны Queensberry, DAZN, The Ring и других крупных площадок. В то же время эксперт подчеркивает, что это не должно влиять на реальную оценку шансов боксеров.

"Для меня этот бой — 50 на 50. Я не разделяю мнение, что Итаума является однозначным фаворитом. Сейчас его очень активно раскручивают британские СМИ, DAZN, The Ring и другие площадки, поэтому вокруг него уже сформировался образ будущей звезды супертяжелого веса. Но я бы не спешил списывать Хрговича со счетов", — заявил Чепилко.

По словам эксперта, Хргович уже давно доказал свой уровень. Он напомнил, что хорват является бронзовым призером Олимпийских игр, много лет входил в число претендентов на чемпионский титул и даже рассматривался как возможный соперник Александра Усика.

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Филип Хргович. Фото: Reuters

В чем преимущества Итаумы и Хрговича

Чепилко считает, что Итаума имеет преимущество благодаря молодости, взрывности, скорости рук и ног, а также мощному удару. В то же время главными козырями Хрговича он назвал опыт и физическую зрелость.

"На стороне Хрговича, прежде всего, опыт. Мне понравилось, как он сказал на пресс-конференции, что уже является сформировавшимся мужчиной. И здесь я с ним согласен. Речь идет не только о психологии, но и о физической зрелости, что особенно важно в боевых видах спорта", — отметил Чепилко.

Александр добавил, что хорват прошел серьезную школу как в любительском, так и в профессиональном боксе, поэтому его победа точно не станет неожиданностью.

Мозес Итаума. Фото: Reuters

Как пройдет бой Итаума — Хргович

По мнению основателя LuckyPunch, Итаума будет пытаться захватить инициативу с первых секунд и работать в атаке, тогда как Хргович сделает ставку на контратаки и использование своего опыта.

"Меня также удивил вес обоих боксеров. Для супертяжелого дивизиона они показали довольно легкие цифры — фактически вес Усика. Это дает основания ожидать не медленный бой двух громоздких супертяжеловесов, а активный поединок с хорошей работой на ногах и высоким темпом. Поэтому мой прогноз остается прежним — 50 на 50. И победа Хрговича для меня точно не станет сенсацией", — подытожил Чепилко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о реакции Итаумы на заявления Хрговича — претендент на титул настроен решить всё нокаутом.

Также Новини.LIVE сообщал, что соревнования в Цюрихе завершились для Ярославы Магучих без места на пьедестале, что стало одной из главных неожиданностей турнира.