Чепилко оценил шансы Дениса Беринчика в бою против Сэма Ноукса

Сэм Ноукс и Денис Беринчик. Фото: Getty Images

Украинец Денис Беринчик 29 августа вернется на ринг и проведет бой против британца Сэма Ноукса, которого считают фаворитом поединка. Впрочем, основатель паблика LuckyPunch Александр Чепилко убежден, что украинца еще рано списывать со счетов.

Комментарий по поводу боя Беринчик — Ноукс Чепилко дал эксклюзивно корреспонденту портала Новини.LIVE.

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Денис Беринчик. Фото: Getty Images

Беринчик готов к этому бою

По словам Чепилко, Денис провел одну из самых длительных подготовки в своей карьере, а команда заранее знала, что наиболее вероятным соперником станет именно Ноукс. Это позволяло выстроить тренировочный процесс под стиль британца.

"Я очень верю в Беринчика перед этим боем. Прежде всего потому, насколько долго и целенаправленно он к нему готовился. Насколько мне рассказывали, подготовка длилась около пяти месяцев: три месяца в Киеве и еще два — в Буковеле. Причем Беринчик давно понимал, что его соперником, скорее всего, будет Ноукс", — сказал Чепилко.

Эксперт также подчеркнул важность работы тренера Юрия Ткаченко, который работает и с Александром Усиком. Хотя специалист находился в лагере всего несколько недель, команда продолжила работать по его методике. Кроме того, Ткаченко знает Беринчика еще со времен олимпийского бокса и Всемирной серии бокса, поэтому прекрасно понимает его сильные стороны.

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Сэм Ноукс и Денис Беринчик. Фото: Getty Images

Преимущество Ноукса над Беринчиком

Чепилко считает, что главными козырями британца являются молодость, сила удара и поддержка домашней публики. Он также напомнил, что видел Ноукса вживую в Эр-Рияде во время боя с Абдуллой Мейсоном и остался под высоким впечатлением от британца, хотя и не заметил в нем ничего исключительного.

"В то же время я не увидел в Ноуксе чего-то выдающегося. Это крепкий, физически сильный, ударный британский боксер, но не тот соперник, которого Беринчик, учитывая свои лучшие качества, не смог бы перебоксировать. Если бы Денис был моложе и обладал чуть более мощным ударом, я даже назвал бы его фаворитом благодаря огромному боксерскому опыту", — отметил эксперт.

По словам Чепилка, главной проблемой украинца остается возраст. Именно поэтому он отдает небольшое преимущество британскому боксеру.

Окончательный прогноз на бой Беринчик — Ноукс

Накануне поединка Чепилко пообщался с Беринчиком в Лондоне и остался под впечатлением от настроения украинца. По его мнению, Денис сейчас выглядит значительно свежее, чем перед предыдущими боями, и полностью сосредоточен на предстоящем испытании.

"Мы общались с ним вчера вечером вместе с украинскими ветеранами, которые приехали в Лондон. И по этому общению было заметно, насколько Денис заряжен на этот поединок. Я увидел в нем уверенность и очень серьезный настрой. Поэтому, учитывая совокупность факторов, для меня все-таки 60 на 40 в пользу Ноукса, но я абсолютно не списываю Беринчика со счетов", — подытожил Чепилко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Чепилко не считает Мозеса Итауму очевидным фаворитом боя с Филипом Хрговичем.

Также Новини.LIVE писал о неудачном выступлении Ярославы Магучих в Цюрихе, где украинская прыгунья не вошла в тройку призеров.