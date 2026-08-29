Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Основатель LuckyPunch верит в Беринчика в бою против Ноукса

Основатель LuckyPunch верит в Беринчика в бою против Ноукса

Ua ru
29 августа 2026 16:47
Эксклюзив
Чепилко оценил шансы Дениса Беринчика в бою против Сэма Ноукса
Сэм Ноукс и Денис Беринчик. Фото: Getty Images

Украинец Денис Беринчик 29 августа вернется на ринг и проведет бой против британца Сэма Ноукса, которого считают фаворитом поединка. Впрочем, основатель паблика LuckyPunch Александр Чепилко убежден, что украинца еще рано списывать со счетов.

Комментарий по поводу боя Беринчик — Ноукс Чепилко дал эксклюзивно корреспонденту портала Новини.LIVE.

Реклама
Денис Беринчик
Денис Беринчик. Фото: Getty Images

Беринчик готов к этому бою

По словам Чепилко, Денис провел одну из самых длительных подготовки в своей карьере, а команда заранее знала, что наиболее вероятным соперником станет именно Ноукс. Это позволяло выстроить тренировочный процесс под стиль британца.

"Я очень верю в Беринчика перед этим боем. Прежде всего потому, насколько долго и целенаправленно он к нему готовился. Насколько мне рассказывали, подготовка длилась около пяти месяцев: три месяца в Киеве и еще два — в Буковеле. Причем Беринчик давно понимал, что его соперником, скорее всего, будет Ноукс", — сказал Чепилко.

Эксперт также подчеркнул важность работы тренера Юрия Ткаченко, который работает и с Александром Усиком. Хотя специалист находился в лагере всего несколько недель, команда продолжила работать по его методике. Кроме того, Ткаченко знает Беринчика еще со времен олимпийского бокса и Всемирной серии бокса, поэтому прекрасно понимает его сильные стороны.

Читайте также:
Денис Беринчик - Сэм Ноукс
Сэм Ноукс и Денис Беринчик. Фото: Getty Images

Преимущество Ноукса над Беринчиком

Чепилко считает, что главными козырями британца являются молодость, сила удара и поддержка домашней публики. Он также напомнил, что видел Ноукса вживую в Эр-Рияде во время боя с Абдуллой Мейсоном и остался под высоким впечатлением от британца, хотя и не заметил в нем ничего исключительного.

"В то же время я не увидел в Ноуксе чего-то выдающегося. Это крепкий, физически сильный, ударный британский боксер, но не тот соперник, которого Беринчик, учитывая свои лучшие качества, не смог бы перебоксировать. Если бы Денис был моложе и обладал чуть более мощным ударом, я даже назвал бы его фаворитом благодаря огромному боксерскому опыту", — отметил эксперт.

По словам Чепилка, главной проблемой украинца остается возраст. Именно поэтому он отдает небольшое преимущество британскому боксеру.

Окончательный прогноз на бой Беринчик — Ноукс

Накануне поединка Чепилко пообщался с Беринчиком в Лондоне и остался под впечатлением от настроения украинца. По его мнению, Денис сейчас выглядит значительно свежее, чем перед предыдущими боями, и полностью сосредоточен на предстоящем испытании.

"Мы общались с ним вчера вечером вместе с украинскими ветеранами, которые приехали в Лондон. И по этому общению было заметно, насколько Денис заряжен на этот поединок. Я увидел в нем уверенность и очень серьезный настрой. Поэтому, учитывая совокупность факторов, для меня все-таки 60 на 40 в пользу Ноукса, но я абсолютно не списываю Беринчика со счетов", — подытожил Чепилко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Чепилко не считает Мозеса Итауму очевидным фаворитом боя с Филипом Хрговичем.

Также Новини.LIVE писал о неудачном выступлении Ярославы Магучих в Цюрихе, где украинская прыгунья не вошла в тройку призеров.

бокс Денис Беринчик профессиональный бокс украинские боксеры Александр Чепилко
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации