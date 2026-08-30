Ітаума самостійно не зміг покинути ринг піля бою з Хрговичем: відео

Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Британський надважковаговик Мозес Ітаума після першої поразки в професійній кар'єрі не зміг самостійно залишити ринг. Після дострокової невдачі в бою з хорватом Філіпом Хрговичем за титул чемпіона світу за версією IBF боксера винесли на ношах і доправили до лікарні.

Про госпіталізацію Ітауми після бою повідомив портал Новини.LIVE.

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Moses Itauma is being taken out of the ring on a stretcher after suffering a 9th-round KNOCKOUT defeat to Filip Hrgović tonight at The O2 Arena in London.



Our prayers are with him, and we wish him a speedy recovery. 🙏



.#fightgistmedia #ItaumaHrgovic #boxing #boxingnews… pic.twitter.com/T5pEyvzOXl — Fight Gist media (@Fightgistmedia) August 29, 2026

Ітаума довго відходив від бою

Поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF завершився в дев'ятому раунді. Після затяжної атаки Хрговича Ітаума опинився на настилі рингу, а його команда вирішила достроково зупинити бій, викинувши білий рушник.

Після завершення поєдинку Ітаума тривалий час залишався у своєму куті. Було помітно, що боксер перебуває у важкому стані та не може самостійно покинути ринг.

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Мозес Ітаума під час зупинки бою. Фото: Reuters

Промоутер Ітауми Френк Воррен повідомив, що боксер зазнав ушкодження ноги, а також був повністю виснажений через високий темп поєдинку.

Під час трансляції було помітно, що Ітаума насамперед страждав від сильного виснаження, однак явних ознак травми ноги не було. Не виключено, що ушкодження він отримав уже під час падіння наприкінці бою.

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