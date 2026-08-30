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Головна Спорт Ітауму винесли з рингу на ношах та госпіталізували після поразки

Ітауму винесли з рингу на ношах та госпіталізували після поразки

Ua ru
30 серпня 2026 10:48
Ітаума самостійно не зміг покинути ринг піля бою з Хрговичем: відео
Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Британський надважковаговик Мозес Ітаума після першої поразки в професійній кар'єрі не зміг самостійно залишити ринг. Після дострокової невдачі в бою з хорватом Філіпом Хрговичем за титул чемпіона світу за версією IBF боксера винесли на ношах і доправили до лікарні.

Про госпіталізацію Ітауми після бою повідомив портал Новини.LIVE.

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Ітаума довго відходив від бою

Поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF завершився в дев'ятому раунді. Після затяжної атаки Хрговича Ітаума опинився на настилі рингу, а його команда вирішила достроково зупинити бій, викинувши білий рушник.

Після завершення поєдинку Ітаума тривалий час залишався у своєму куті. Було помітно, що боксер перебуває у важкому стані та не може самостійно покинути ринг.

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Мозес Итаума
Мозес Ітаума під час зупинки бою. Фото: Reuters

Промоутер Ітауми Френк Воррен повідомив, що боксер зазнав ушкодження ноги, а також був повністю виснажений через високий темп поєдинку.

Під час трансляції було помітно, що Ітаума насамперед страждав від сильного виснаження, однак явних ознак травми ноги не було. Не виключено, що ушкодження він отримав уже під час падіння наприкінці бою.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Денис Берінчик після тривалої паузи повернувся на ринг в поєдинку із Семом Ноуксом, однак поступився британцю.

Також Новини.LIVE писав, що Руслан Ротань готовий у майбутньому відпустити Сергія Кравченка зі свого тренерського штабу, якщо той отримає можливість самостійно очолити "Динамо".

бокс Філіп Хргович суперважка вага професійний бокс Мозес Ітаума
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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