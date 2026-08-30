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Главная Спорт Итауму вынесли с ринга на носилках и госпитализировали после боя

Итауму вынесли с ринга на носилках и госпитализировали после боя

Ua ru
30 августа 2026 10:48
Итаума не смог самостоятельно покинуть ринг после боя с Хрговичем: видео
Мозес Итаума. Фото: Reuters

Британский боксер в супертяжелом весе Мозес Итаума после первого поражения в профессиональной карьере не смог самостоятельно покинуть ринг. После досрочного поражения в бою с хорватом Филипом Хрговичем за титул чемпиона мира по версии IBF боксера вынесли на носилках и доставили в больницу.

О госпитализации Итаумы после боя сообщил портал Новини.LIVE.

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Итаума долго приходил в себя после боя

Поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF завершился в девятом раунде. После затяжной атаки Хрговича Итаума оказался на настиле ринга, а его команда решила досрочно остановить бой, бросив белое полотенце.

После завершения поединка Итаума долгое время оставался в своем углу. Было заметно, что боксер находится в тяжелом состоянии и не может самостоятельно покинуть ринг.

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Мозес Итаума
Мозес Итаума во время остановки боя. Фото: Reuters

Промоутер Итаумы Фрэнк Уоррен сообщил, что боксер получил травму ноги, а также был полностью истощен из-за высокого темпа поединка.

Во время трансляции было заметно, что Итаума, прежде всего, страдал от сильного истощения, однако явных признаков травмы ноги не было. Не исключено, что повреждение он получил уже во время падения в конце боя.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Денис Беринчик после длительной паузы вернулся на ринг в поединке с Сэмом Ноуксом, однако уступил британцу.

Также Новини.LIVE писал, что Руслан Ротань готов в будущем отпустить Сергея Кравченко из своего тренерского штаба, если тот получит возможность самостоятельно возглавить "Динамо".

бокс Филип Хргович супертяжелый вес профессиональный бокс Мозес Итаума
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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