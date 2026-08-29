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Головна Спорт Ротань розповів, чи Кравченко очолить київське Динамо

Ротань розповів, чи Кравченко очолить київське Динамо

Ua ru
29 серпня 2026 23:37
Ротань прокоментував можливий перехід Сергія Кравченка до Динамо
Руслан Ротань. Фото: "Полісся"

Наставник житомирського "Полісся" Руслан Ротань прокоментував інформацію про можливе призначення свого помічника Сергія Кравченка на посаду головного тренера київського "Динамо". Фахівець заявив, що не хотів би втрачати асистента, однак розуміє, що той може отримати шанс самостійно очолити команду.

Про це Ротань заявив після переможного матчу з "Шахтарем", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Ідеальне "Динамо".

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Сергей Кравченко
Сергій Кравченко. Фото: "Полісся"

Ротань готовий відпустити Кравченка

За словами Ротаня, Кравченко вже багато років працює поруч із ним — спочатку в молодіжній збірній України, потім в "Олександрії", а зараз у "Поліссі". Тому інтерес до його помічника наставник вважає закономірним результатом роботи тренерського штабу.

"Можливо, рано чи пізно Сергій захоче стати на цей шлях. Це нормально", — сказав Ротань.

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Тренер зазначив, що спокійно ставиться до можливих пропозицій для членів свого штабу. На його думку, попит на тренерів, як і на футболістів, свідчить про якісну роботу та професійний розвиток.

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"Мені не хочеться відпускати Кравченка, але ми розуміємо, що у майбутньому такі моменти можуть бути", — додав Ротань.

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Кравченко завершив кар'єру футболіста у 2023 році й невдовзі приєднався до тренерського штабу Ротаня. Разом із ним він працював у молодіжній збірній України, "Олександрії" та "Поліссі". Наразі Кравченко входить до числа кандидатів на посаду головного тренера київського "Динамо". Раніше в ЗМІ повідомлялося, що його кандидатуру під час розмови з президентом клубу Ігорем Суркісом підтримував лідер киян Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про оцінку Олександра Чепілка майбутнього бою Ітауми з Хрговичем — експерт припустив, що хорват здатний зруйнувати прогнози букмекерів.

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Також Новини.LIVE писав, що Ярослава Магучіх невдало завершила турнір у Швейцарії та залишилася без нагороди.

Динамо УПЛ Руслан Ротань Полісся Сергій Кравченко
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен
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