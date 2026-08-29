Ротань прокомментировал возможный переход Сергея Кравченко в Динамо

Руслан Ротань. Фото: "Полесье"

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань прокомментировал информацию о возможном назначении своего помощника Сергея Кравченко на должность главного тренера киевского "Динамо". Специалист заявил, что не хотел бы терять помощника, однако понимает, что тот может получить шанс самостоятельно возглавить команду.

Об этом Ротань заявил после победного матча с "Шахтером", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал «Идеальное «Динамо»».

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Сергей Кравченко. Фото: "Полесье"

Ротань готов отпустить Кравченко

По словам Ротаня, Кравченко уже много лет работает рядом с ним — сначала в молодежной сборной Украины, затем в "Александрии", а сейчас в "Полесье". Поэтому интерес к его помощнику тренер считает закономерным результатом работы тренерского штаба.

"Возможно, рано или поздно Сергей захочет пойти по этому пути. Это нормально", — сказал Ротань.

Тренер отметил, что спокойно относится к возможным предложениям для членов своего штаба. По его мнению, спрос на тренеров, как и на футболистов, свидетельствует о качественной работе и профессиональном развитии.

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"Мне не хочется отпускать Кравченко, но мы понимаем, что в будущем такие моменты могут быть", — добавил Ротань.

Кравченко завершил карьеру футболиста в 2023 году и вскоре присоединился к тренерскому штабу Ротаня. Вместе с ним он работал в молодежной сборной Украины, "Александрии" и "Полесье". В настоящее время Кравченко входит в число кандидатов на должность главного тренера киевского "Динамо". Ранее в СМИ сообщалось, что его кандидатуру во время беседы с президентом клуба Игорем Суркисом поддерживал лидер киевлян Андрей Ярмоленко.

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