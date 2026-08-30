Філіп Хргович нокаутував Мозеса Ітауму в дев'ятому раунді

Філіп Хргович нокаутував Мозеса Ітауму. Фото: Reuters

Британський супертяж Мозес Ітаума зазнав першої поразки в професійній кар'єрі. Досвідчений хорват Філіп Хргович витримав стартовий натиск суперника, після чого переламав перебіг поєдинку та змусив команду британця достроково зупинити бій.

Хргович завдяки перемозі став чемпіоном світу за версією IBF, титул якої став вакантним після того, як його залишив Олександр Усик, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мозес Ітаума проти Філіпа Хрговича. Фото: Reuters

Хргович показав, як перемогти Ітауму

Хргович уже під час першого зближення відчув силу ударів Ітауми, тому надалі діяв значно обережніше. Хорват поступово скорочував дистанцію, але майже щоразу пропускав назустріч швидкі удари, які нагадували атаки Майка Тайсона в найкращі роки. Водночас завдяки міцному підборіддю та грамотній роботі ніг він не дозволяв супернику розвивати комбінації.

На початку другого раунду Хргович втратив рівновагу, торкнувся рукою настилу рингу й рефері зарахував йому нокдаун. Після цього Ітаума продовжив контролювати перебіг поєдинку, вражаючи швидкістю та силою ударів. Хорват пропускав важкі влучання як у голову, так і по корпусу.

Голова Філіпа Хрговича після пропущеного удару. Фото: Reuters

У третьому раунді стало помітно, що Ітаума почав втрачати швидкість і вже не викидав великої кількості ударів. Британець дедалі частіше дозволяв супернику самому йти вперед, схоже, не очікуючи, що Хргович витримає його стартовий натиск.

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Філіп Хргович влучив по Мозесу Ітаумі. Фото: Reuters

У п'ятому раунді стало помітно, що британець почав більше працювати на місці. Хргович скористався цим і дедалі частіше відповідав серіями з двох-трьох точних ударів. Наприкінці шостої 3-хвилинки хорват уперше серйозно потряс Ітауму, чим здивував уболівальників.

Після екватора бою обидва боксери відчутно втомилися. Водночас Ітаума залишався мобільнішим і продовжував діяти активніше, хоча ефективність його атак поступово знижувалася.

Філіп Хргович затис Мозеса Ітауму в куті рингу. Фото: Reuters

У восьмому раунді британець завдав кількох надзвичайно потужних ударів у голову Хрговича, але той вистояв, що можна назвати дивом. Сам Ітаума витратив на цей штурм чимало сил.

Дев'ятий раунд Хргович розпочав із серії атак на втомленого суперника. Ітаума дедалі частіше опинявся біля канатів і пропускав важкі удари. Наприкінці раунду британець упав у куті після атаки хорвата, після чого його команда викинула білий рушник.

WHAT A COME-FROM-BEHIND VICTORY FOR HRGOVIC OVER ITAUMA!!! pic.twitter.com/lRaCwzzydn — TrillerTV (@Triller_TV) August 29, 2026

Результат: перемога Хрговича технічним нокаутом в 9-му раунді.

Для Хрговича ця перемога стала 21-ю в професійній кар'єрі та 16-ю достроковою. Єдиної поразки хорват зазнав у 2024 році в бою проти Даніеля Дюбуа.

Ітаума вперше програв на професійному рингу. До цього він здобув 14 перемог, 12 із яких — нокаутом.

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