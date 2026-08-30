Филип Хргович нокаутировал Мозеса Итауму в девятом раунде

Филип Хргович нокаутировал Мозеса Итауму. Фото: Reuters

Британский супертяжеловес Мозес Итаума потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Опытный хорват Филип Хргович выдержал стартовый натиск соперника, после чего переломил ход поединка и заставил команду британца досрочно остановить бой.

Хргович благодаря победе стал чемпионом мира по версии IBF, титул которой стал вакантным после того, как его оставил Александр Усик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Мозес Итаума против Филипа Хрговича. Фото: Reuters

Хргович показал, как победить Итауму

Хргович уже во время первого сближения ощутил силу ударов Итаумы, поэтому в дальнейшем действовал гораздо осторожнее. Хорват постепенно сокращал дистанцию, но почти каждый раз пропускал быстрые удары, напоминавшие атаки Майка Тайсона в лучшие годы. В то же время благодаря крепкому подбородку и грамотной работе ног он не позволял сопернику развивать комбинации.

В начале второго раунда Хргович потерял равновесие, коснулся рукой настила ринга, и рефери засчитал ему нокдаун. После этого Итаума продолжил контролировать ход поединка, поражая скоростью и силой ударов. Хорват пропускал тяжелые попадания как в голову, так и по корпусу.

Голова Филипа Хрговича после пропущенного удара. Фото: Reuters

В третьем раунде стало заметно, что Итаума начал терять скорость и уже не наносил большого количества ударов. Британец всё чаще позволял сопернику самому идти вперед, похоже, не ожидая, что Хргович выдержит его стартовый натиск.

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Четвертый раунд Итаума снова начал агрессивно, несколько его ударов достигли цели, но много сил он потратил на промахи.

Филип Хргович нанёс удар Мозесу Итауме. Фото: Reuters

В пятом раунде стало заметно, что британец начал больше работать на месте. Хргович воспользовался этим и все чаще отвечал сериями из двух-трёх точных ударов. В конце шестой 3-минутки хорват впервые серьёзно потряс Итауму, чем удивил болельщиков.

После середины боя оба боксера заметно устали. В то же время Итаума оставался более мобильным и продолжал действовать активнее, хотя эффективность его атак постепенно снижалась.

Филип Хргович зажал Мозеса Итауму в углу ринга. Фото: Reuters

В восьмом раунде британец нанес несколько чрезвычайно мощных ударов по голове Хрговича, но тот выстоял, что можно назвать чудом. Сам Итаума потратил на этот штурм немало сил.

Девятый раунд Хргович начал с серии атак на уставшего соперника. Итаума все чаще оказывался у канатов и пропускал тяжелые удары. В конце раунда британец упал в углу ринга после атаки хорвата, после чего его команда выбросила белое полотенце.

КАКАЯ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПОБЕДА ХРГОВИЧА НАД ИТАУМОЙ ПОСЛЕ ОТСТАВАНИЯ!!! pic.twitter.com/lRaCwzzydn — TrillerTV (@Triller_TV) 29 августа 2026

Результат: победа Хрговича техническим нокаутом в 9-м раунде.

Для Хрговича эта победа стала 21-й в профессиональной карьере и 16-й досрочной. Единственное поражение хорват потерпел в 2024 году в бою против Даниэля Дюбуа.

Итаума впервые проиграл на профессиональном ринге. До этого он одержал 14 побед, 12 из которых — нокаутом.

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