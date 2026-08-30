Итаума выписали из больницы после поражения от Хрговича

Стало известно о состоянии Итаумы после госпитализации с ринга
Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума, которого после поражения от Филипа Хрговича вынесли с ринга на носилках, уже выписался из больницы. В промоутерской компании Queensberry Promotions сообщили, что боксер вернулся домой к семье.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BoxingScene.
Мозес Итаума выносят с ринга на носилках после поражения нокаутом в 9-м раунде от Филипа Хрговича сегодня вечером на арене The O2 в Лондоне.— Fight Gist media (@Fightgistmedia) 29 августа 2026
Мы молимся за него и желаем ему скорейшего выздоровления. 🙏
.#fightgistmedia #ItaumaHrgovic #boxing #boxingnews… pic.twitter.com/T5pEyvzOXl
Состояние Итаумы после поражения
После боя за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе 21-летнего британца доставили в больницу для обследования. Вскоре представители Queensberry Promotions сообщили, что здоровью боксера ничего не угрожает.
По словам представителя промоутерской компании, Итаума выписали из больницы еще поздно вечером в субботу после медицинского осмотра. Сейчас он уже находится дома вместе с семьей.
В поединке против Хрговича Итаума активно начал бой и доминировал в стартовых раундах, однако со временем начал терять силы. Опытный хорват перехватил инициативу и в девятом раунде заставил команду британца остановить поединок после затяжной серии ударов и падения соперника.
По статистике ударов и судейским записям Итаума имел преимущество до поздних раундов. Однако проблемы с выносливостью не позволили британцу довести бой до победы.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о тяжелых последствиях поражения Мозеса Итаумы от Филипа Хрговича.
Также Новини.LIVE сообщал о неудачном возвращении Дениса Беринчика на профессиональный ринг, где украинец потерпел поражение от Сэма Ноукса.