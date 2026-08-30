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Главная Спорт Стало известно о состоянии Итаумы после госпитализации с ринга

Стало известно о состоянии Итаумы после госпитализации с ринга

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30 августа 2026 18:22
Итаума выписали из больницы после поражения от Хрговича
Мозес Итаума. Фото: Reuters

Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума, которого после поражения от Филипа Хрговича вынесли с ринга на носилках, уже выписался из больницы. В промоутерской компании Queensberry Promotions сообщили, что боксер вернулся домой к семье.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BoxingScene.

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Состояние Итаумы после поражения

После боя за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе 21-летнего британца доставили в больницу для обследования. Вскоре представители Queensberry Promotions сообщили, что здоровью боксера ничего не угрожает.

По словам представителя промоутерской компании, Итаума выписали из больницы еще поздно вечером в субботу после медицинского осмотра. Сейчас он уже находится дома вместе с семьей.

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В поединке против Хрговича Итаума активно начал бой и доминировал в стартовых раундах, однако со временем начал терять силы. Опытный хорват перехватил инициативу и в девятом раунде заставил команду британца остановить поединок после затяжной серии ударов и падения соперника.

По статистике ударов и судейским записям Итаума имел преимущество до поздних раундов. Однако проблемы с выносливостью не позволили британцу довести бой до победы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о тяжелых последствиях поражения Мозеса Итаумы от Филипа Хрговича.

Также Новини.LIVE сообщал о неудачном возвращении Дениса Беринчика на профессиональный ринг, где украинец потерпел поражение от Сэма Ноукса.

бокс Филип Хргович супертяжелый вес профессиональный бокс Мозес Итаума
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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