Володимир Кличко відреагував на перемогу Хрговича над Ітаумою

Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко, який понад десять років володів чемпіонськими поясами, відреагував на перемогу хорвата Філіпа Хрговича над британцем Мозесом Ітаумою. Українець привітав свого колишнього спаринг-партнера із завоюванням титулу IBF та звернувся зі словами підтримки до британського супертяжа.

Своє звернення Кличко опублікував в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.

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Хргович здобув перемогу над Ітаумою технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завоював вакантний титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі. Для британця ця поразка стала першою в професійній кар'єрі.

Володимир Кличко звернувся до Хрговича та Ітауми. Фото: скриншот

Кличко звернувся до обох боксерів

Володимир розповів, що одним із головних принципів його методології FACE є витривалість. За словами українця, саме вона вкотре довела свою перевагу над майстерністю й талантом, а поєдинок Хрговича з Ітаумою став яскравим прикладом цього.

"Вітаю мого колишнього спаринг-партнера Філіпа Хрговича — ти справжній чемпіон!" — написав Кличко.

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Також українець звернувся до Ітауми, який зазнав першої поразки на професійному рингу. Кличко зазначив, що й сам свого часу проходив через подібні випробування, тому переконаний: за достатнього бажання та наполегливості молодий британець зможе повернутися ще сильнішим.

"Мозесе, я сам був на твоєму місці. Якщо ти справді цього хочеш, то зможеш повернутися і досягти ще більшого", — додав Кличко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомив, що після поразки Мозеса Ітауму довелося виносити з рингу на ношах, бо самостійно він не міг йти.

Також Новини.LIVE писав, що Денис Берінчик програв Семом Ноуксу рішенням всіх суддів.