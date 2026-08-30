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Головна Спорт Я був на тоєму місці: Кличко звернувся до Ітауми

Я був на тоєму місці: Кличко звернувся до Ітауми

Ua ru
30 серпня 2026 23:52
Володимир Кличко відреагував на перемогу Хрговича над Ітаумою
Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко, який понад десять років володів чемпіонськими поясами, відреагував на перемогу хорвата Філіпа Хрговича над британцем Мозесом Ітаумою. Українець привітав свого колишнього спаринг-партнера із завоюванням титулу IBF та звернувся зі словами підтримки до британського супертяжа.

Своє звернення Кличко опублікував в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.

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Хргович здобув перемогу над Ітаумою технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завоював вакантний титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі. Для британця ця поразка стала першою в професійній кар'єрі.

Владимир Кличко
Володимир Кличко звернувся до Хрговича та Ітауми. Фото: скриншот

Кличко звернувся до обох боксерів

Володимир розповів, що одним із головних принципів його методології FACE є витривалість. За словами українця, саме вона вкотре довела свою перевагу над майстерністю й талантом, а поєдинок Хрговича з Ітаумою став яскравим прикладом цього.

"Вітаю мого колишнього спаринг-партнера Філіпа Хрговича — ти справжній чемпіон!" — написав Кличко.

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Також українець звернувся до Ітауми, який зазнав першої поразки на професійному рингу. Кличко зазначив, що й сам свого часу проходив через подібні випробування, тому переконаний: за достатнього бажання та наполегливості молодий британець зможе повернутися ще сильнішим.

"Мозесе, я сам був на твоєму місці. Якщо ти справді цього хочеш, то зможеш повернутися і досягти ще більшого", — додав Кличко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомив, що після поразки Мозеса Ітауму довелося виносити з рингу на ношах, бо самостійно він не міг йти.

Також Новини.LIVE писав, що Денис Берінчик програв Семом Ноуксу рішенням всіх суддів.

Володимир Кличко бокс Філіп Хргович професійний бокс Мозес Ітаума
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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