Владимир Кличко прокомментировал победу Хрговича над Итаумой

Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который более десяти лет владел чемпионскими поясами, отреагировал на победу хорвата Филипа Хрговича над британцем Мозесом Итаумой. Украинец поздравил своего бывшего спарринг-партнера с завоеванием титула IBF и обратился со словами поддержки к британскому супертяжеловесу.

Свое обращение Кличко опубликовал в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хргович одержал победу над Итаумой техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Для британца это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Владимир Кличко обратился к Хрговичу и Итауме. Фото: скриншот

Кличко обратился к обоим боксерам

Владимир рассказал, что одним из главных принципов его методологии FACE является выносливость. По словам украинца, именно она в очередной раз доказала свое превосходство над мастерством и талантом, а поединок Хрговича с Итаумой стал ярким примером этого.

"Поздравляю моего бывшего спарринг-партнера Филипа Хрговича — ты настоящий чемпион!" — написал Кличко.

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Также украинец обратился к Итауме, который потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Кличко отметил, что и сам в свое время проходил через подобные испытания, поэтому убежден: при достаточном желании и настойчивости молодой британец сможет вернуться еще сильнее.

"Мозес, я сам был на твоем месте. Если ты действительно этого хочешь, то сможешь вернуться и достичь еще большего", — добавил Кличко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил, что после поражения Мозеса Итауму пришлось выносить с ринга на носилках, поскольку самостоятельно он не мог идти.

Также Новини.LIVE писал, что Денис Беринчик проиграл Сэму Ноуксу по решению всех судей.