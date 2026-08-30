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Главная Спорт Я был там: Кличко обратился к Итауме

Я был там: Кличко обратился к Итауме

Ua ru
30 августа 2026 23:52
Владимир Кличко прокомментировал победу Хрговича над Итаумой
Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который более десяти лет владел чемпионскими поясами, отреагировал на победу хорвата Филипа Хрговича над британцем Мозесом Итаумой. Украинец поздравил своего бывшего спарринг-партнера с завоеванием титула IBF и обратился со словами поддержки к британскому супертяжеловесу.

Свое обращение Кличко опубликовал в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хргович одержал победу над Итаумой техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Для британца это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Владимир Кличко
Владимир Кличко обратился к Хрговичу и Итауме. Фото: скриншот

Кличко обратился к обоим боксерам

Владимир рассказал, что одним из главных принципов его методологии FACE является выносливость. По словам украинца, именно она в очередной раз доказала свое превосходство над мастерством и талантом, а поединок Хрговича с Итаумой стал ярким примером этого.

"Поздравляю моего бывшего спарринг-партнера Филипа Хрговича — ты настоящий чемпион!" — написал Кличко.

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Также украинец обратился к Итауме, который потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Кличко отметил, что и сам в свое время проходил через подобные испытания, поэтому убежден: при достаточном желании и настойчивости молодой британец сможет вернуться еще сильнее.

"Мозес, я сам был на твоем месте. Если ты действительно этого хочешь, то сможешь вернуться и достичь еще большего", — добавил Кличко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил, что после поражения Мозеса Итауму пришлось выносить с ринга на носилках, поскольку самостоятельно он не мог идти.

Также Новини.LIVE писал, что Денис Беринчик проиграл Сэму Ноуксу по решению всех судей.

Владимир Кличко бокс Филип Хргович профессиональный бокс Мозес Итаума
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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