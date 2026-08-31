«Динамо» сенсационно уступило «Буковине» со счётом 0:3 в УПЛ

Динамо после двух ошибок Суркиса потерпело разгром от Буковины
Киевское "Динамо" потерпело первое поражение в новом сезоне Украинской премьер-лиги. Команда Игоря Костюка неожиданно уступила "Буковине" со счетом 0:3 в матче четвертого тура.
О разгромном результате матча сообщил портал Новини.LIVE.
"Буковина" наказала "Динамо" за ошибки
Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. После передачи Тараса Михавка на Вячеслава Суркиса вратарь слишком долго задержал мяч, чем воспользовался Олег Кожушко, который накрыл голкипера прессингом и отправил мяч в сетку.
До перерыва у "Динамо" было несколько шансов отыграться. Андрей Ярмоленко попал в штангу, а Матвей Пономаренко и Владислав Кабаев не смогли переиграть вратаря "Буковины" Германа Пенькова.
Сразу после перерыва киевляне пропустили второй гол. После розыгрыша углового Суркис допустил еще одну результативную ошибку, срезав мяч в собственные ворота под давлением соперников. После этого голкипер попросил замену, а на 60-й минуте дебютировал Илья Ольховый.
Окончательный счет на 83-й минуте установил Олег Ильин, который ударом головой завершил стремительную контратаку "Буковины".
"Буковина" — "Динамо" — 3:0
Голы: Кожушко, 12, Суркис, 53 (авт.), Ильин, 83.
"Буковина": Пеньков — Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк — Груша (Подлепенец, 87), Витенчук, Танковский (Задерака, 60) — Эдвин (Ильин, 46), Кожушко (Войтиховский, 67), Дахновский (Мор, 60).
"Динамо": Суркис (Ольховой, 60) — Сыч, Кендзьора, Михавко, Дубинчак — Лонвейк (Мунгенге, 80), Рубчинский — Ярмоленко (Волошин, 46), Буяльский (Пихаленок, 60), Кабаев (Герреро, 46) — Пономаренко.
Предупреждение: Волошин.
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