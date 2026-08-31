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Главная Спорт Динамо после двух ошибок Суркиса потерпело разгром от Буковины

Динамо после двух ошибок Суркиса потерпело разгром от Буковины

Ua ru
31 августа 2026 20:51
«Динамо» сенсационно уступило «Буковине» со счётом 0:3 в УПЛ
Матч "Буковина" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" потерпело первое поражение в новом сезоне Украинской премьер-лиги. Команда Игоря Костюка неожиданно уступила "Буковине" со счетом 0:3 в матче четвертого тура.

О разгромном результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

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Буковина - Динамо
Ярмоленко в матче "Буковина" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

"Буковина" наказала "Динамо" за ошибки

Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. После передачи Тараса Михавка на Вячеслава Суркиса вратарь слишком долго задержал мяч, чем воспользовался Олег Кожушко, который накрыл голкипера прессингом и отправил мяч в сетку.

До перерыва у "Динамо" было несколько шансов отыграться. Андрей Ярмоленко попал в штангу, а Матвей Пономаренко и Владислав Кабаев не смогли переиграть вратаря "Буковины" Германа Пенькова.

Сразу после перерыва киевляне пропустили второй гол. После розыгрыша углового Суркис допустил еще одну результативную ошибку, срезав мяч в собственные ворота под давлением соперников. После этого голкипер попросил замену, а на 60-й минуте дебютировал Илья Ольховый.

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Окончательный счет на 83-й минуте установил Олег Ильин, который ударом головой завершил стремительную контратаку "Буковины".

"Буковина" — "Динамо" — 3:0

Голы: Кожушко, 12, Суркис, 53 (авт.), Ильин, 83.

"Буковина": Пеньков — Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк — Груша (Подлепенец, 87), Витенчук, Танковский (Задерака, 60) — Эдвин (Ильин, 46), Кожушко (Войтиховский, 67), Дахновский (Мор, 60).

"Динамо": Суркис (Ольховой, 60) — Сыч, Кендзьора, Михавко, Дубинчак — Лонвейк (Мунгенге, 80), Рубчинский — Ярмоленко (Волошин, 46), Буяльский (Пихаленок, 60), Кабаев (Герреро, 46) — Пономаренко.

Предупреждение: Волошин.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о словах поддержки Владимира Кличко в адрес Мозеса Итаумы, которому украинец напомнил о собственном опыте болезненных поражений на ринге.

Также Новини.LIVE сообщал, что поражение Итаумы стало неожиданностью для Тайсона Фьюри, который был шокирован результатом поединка.

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футбол Динамо УПЛ ФК Буковина Вячеслав Суркис
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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