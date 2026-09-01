Ексчемпіона світу з боксу Євгена Хитрова мобілізували до ЗСУ

Євген Хитров разом з Денисом Берінчиком. Фото: instagram.com/real_khytrov

Колишній чемпіон світу-2011 з боксу серед аматорів Євген Хитров підтвердив, що був мобілізований до лав Збройних сил України. Відповідне відео у військовій формі спортсмен опублікував у соцмережах.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram боксера.

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Євген Хитров разом. Фото: instagram.com/real_khytrov

Хитров підтвердив мобілізацію

Хитров у військовій формі записав коротке відео.

"Що хочу сказати — щось і буде. Це щось новеньке", — сказав Хитров.

Дружина спортсмена також прокоментувала ситуацію. За її словами, ще 18 серпня після зупинки поліцією Хитрова доставили до територіального центру комплектування. Вона зазначила, що чоловік прийняв ситуацію, хоча їй прикро через обставини, за яких це сталося.

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Також дружина нагадала про багаторічні виступи Хитрова за збірну України та його волонтерську діяльність після початку повномасштабної війни. За її словами, саме тому для їхньої родини особливо болісно, що мобілізація відбулася попри статус її чоловіка.

Хитров є чемпіоном світу 2011 року серед аматорів та бронзовим призером чемпіонату Європи 2013 року. Після переходу в професійний бокс він провів 22 поєдинки, здобув 20 перемог, із яких 17 — нокаутом.

У 2025 році Хитров також потрапив у новини після затримання у Кривому Розі. Тоді правоохоронці повідомляли, що перевіряли його можливу причетність до крадіжок у аграріїв.

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