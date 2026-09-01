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Главная Спорт Боксер из легендарной сборной Украины-2012 был мобилизован в ВСУ

Боксер из легендарной сборной Украины-2012 был мобилизован в ВСУ

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1 сентября 2026 23:57
Бывшего чемпиона мира по боксу Евгения Хитрова призвали в ВСУ
Евгений Хитров вместе с Денисом Беринчиком. Фото: instagram.com/real_khytrov

Бывший чемпион мира 2011 года по боксу среди любителей Евгений Хитров подтвердил, что был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео в военной форме спортсмен опубликовал в соцсетях.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram боксера.

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Евгений Хитров
Евгений Хитров. Фото: instagram.com/real_khytrov

Хитров подтвердил мобилизацию

Хитров в военной форме записал короткое видео.

"Что хочу сказать — что-то и будет. Это что-то новенькое", — сказал Хитров.

Супруга спортсмена также прокомментировала ситуацию. По её словам, ещё 18 августа после остановки полицией Хитрова доставили в территориальный центр комплектования. Она отметила, что муж принял ситуацию, хотя ей обидно из-за обстоятельств, при которых это произошло.

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Также супруга напомнила о многолетних выступлениях Хитрова за сборную Украины и его волонтерской деятельности после начала полномасштабной войны. По ее словам, именно поэтому для их семьи особенно больно, что мобилизация состоялась несмотря на статус ее мужа.

Хитров — чемпион мира 2011 года среди любителей и бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. После перехода в профессиональный бокс он провел 22 поединка, одержал 20 побед, из которых 17 — нокаутом.

В 2025 году Хитров также попал в новости после задержания в Кривом Роге. Тогда правоохранители сообщали, что проверяли его возможную причастность к кражам у аграриев.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Михаил Мудрик может перейти из "Челси" в «Тоттенхэм» и вновь оказаться под руководством Роберто Де Дзерби.

Также Новини.LIVE писал о решении Лионеля Месси поставить точку в выступлениях за сборную Аргентины.

бокс мобилизация ТЦК и СП украинские боксеры Евгений Хитров
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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