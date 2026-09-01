Бывшего чемпиона мира по боксу Евгения Хитрова призвали в ВСУ

Боксер из легендарной сборной Украины-2012 был мобилизован в ВСУ
Бывший чемпион мира 2011 года по боксу среди любителей Евгений Хитров подтвердил, что был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео в военной форме спортсмен опубликовал в соцсетях.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram боксера.
Хитров подтвердил мобилизацию
Хитров в военной форме записал короткое видео.
"Что хочу сказать — что-то и будет. Это что-то новенькое", — сказал Хитров.
Супруга спортсмена также прокомментировала ситуацию. По её словам, ещё 18 августа после остановки полицией Хитрова доставили в территориальный центр комплектования. Она отметила, что муж принял ситуацию, хотя ей обидно из-за обстоятельств, при которых это произошло.
Также супруга напомнила о многолетних выступлениях Хитрова за сборную Украины и его волонтерской деятельности после начала полномасштабной войны. По ее словам, именно поэтому для их семьи особенно больно, что мобилизация состоялась несмотря на статус ее мужа.
Хитров — чемпион мира 2011 года среди любителей и бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. После перехода в профессиональный бокс он провел 22 поединка, одержал 20 побед, из которых 17 — нокаутом.
В 2025 году Хитров также попал в новости после задержания в Кривом Роге. Тогда правоохранители сообщали, что проверяли его возможную причастность к кражам у аграриев.
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