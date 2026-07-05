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Головна Спорт Співробітники ТЦК мобілізували воротаря збірної України, та форварда Кременчука

Співробітники ТЦК мобілізували воротаря збірної України, та форварда Кременчука

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 13:58
Двох хокеїстів Кременчука мобілізували до лав ЗСУ після появи ТЦК на арені
Едуард Захарченко. Фото: ФХУ

Двоє хокеїстів клубу "Кременчук" — голкіпер Едуард Захарченко та нападник Єгор Безуглий були мобілізовані до лав Збройних сил України. Гравців забрали під час перевірки на льодовій арені "Айсберг" у Кременчуці, де команда проводить тренування та домашні матчі чемпіонату.

Про мобілізацію спортсменів повідомив колишній воротар збірної України Артур Оганджанян, передає портал Новини.LIVE.

Мобілізація хокеїстів "Кременчука"

За словами Оганджаняна, представники ТЦК прибули з перевіркою безпосередньо на арену під час тренувального процесу клубу. Після завершення перевірки обох спортсменів було мобілізовано та направлено до Збройних сил України для проходження служби.

Він додав, що не має додаткових подробиць щодо подальшого розподілу гравців, але підтвердив сам факт їхньої мобілізації.

Захарченко виступає за "Кременчук" із весни 2025 року та є чинним воротарем збірної України з хокею. За цей час він закріпився як один із ключових гравців клубу.

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Безуглий також є гравцем "Кременчука" та виступає на позиції нападника, маючи досвід виступів у чемпіонаті України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Франції лише завдяки голу Кіліана Мбаппе здолала Парагвай, а Марокко впевнено розгромило Канаду та вийшло до наступного раунду чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що легендарний футболіст опинився в центрі гучного скандалу під час чемпіонату світу-2026 через свої різкі та неоднозначні висловлювання.

Кременчук ТЦК та СП Збірна України з хокею
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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