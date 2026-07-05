Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сотрудники ТЦК привлекли вратаря сборной Украины и нападающего из Кременчуга

Сотрудники ТЦК привлекли вратаря сборной Украины и нападающего из Кременчуга

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 13:58
Двух хоккеистов из Кременчуга призвали в ряды ВСУ после появления ТЦК на арене
Эдуард Захарченко. Фото: ФХУ

Двое хоккеистов клуба "Кременчуг" — вратарь Эдуард Захарченко и нападающий Егор Безуглый были мобилизованы в Вооруженные силы Украины. Игроков забрали во время проверки на ледовой арене "Айсберг" в Кременчуге, где команда проводит тренировки и домашние матчи чемпионата.

О мобилизации спортсменов сообщил бывший вратарь сборной Украины Артур Оганджанян, передает портал Новини.LIVE.

Мобилизация хоккеистов "Кременчуга"

По словам Оганджаняна, представители ТЦК прибыли с проверкой непосредственно на арену во время тренировки клуба. По завершении проверки оба спортсмена были мобилизованы и направлены в Вооруженные силы Украины для прохождения службы.

Он добавил, что не располагает дополнительными подробностями относительно дальнейшего распределения игроков, но подтвердил сам факт их мобилизации.

Захарченко выступает за "Кременчуг" с весны 2025 года и является действующим вратарем сборной Украины по хоккею. За это время он закрепился в качестве одного из ключевых игроков клуба.

Читайте также:

Безуглый также является игроком "Кременчуга" и выступает на позиции нападающего, имея опыт выступлений в чемпионате Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Франции лишь благодаря голу Килиана Мбаппе одолела Парагвай, а Марокко уверенно разгромило Канаду и вышло в следующий раунд чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что легендарный футболист оказался в центре громкого скандала во время чемпионата мира-2026 из-за своих резких и неоднозначных высказываний.

Кременчуг ТЦК и СП Сборная Украины по хоккею
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации