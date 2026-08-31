Тоттенгем близький до оренди Мудрика з Челсі

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Лондонський "Тоттенгем" включився в боротьбу за українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика. "Шпори" вже звернулися до "синіх" із пропозицією оренди футболіста з правом викупу.

Наразі переговори між клубами стрімко просуваються, повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Фабріціо Романо.

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Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Де Дзербі хоче повернути Мудрика

За інформацією джерела, "Тоттенгем" зробив офіційний запит до "Челсі" щодо оренди 25-річного українця до завершення сезону. Головним ініціатором трансферу став наставник "шпор" Роберто Де Дзербі, який добре знає Мудрика за спільною роботою в донецькому "Шахтарі".

Мудрик уже дав згоду на перехід до "Тоттенгема" та хоче знову працювати під керівництвом Де Дзербі. Наразі "Челсі" та "Тоттенгем" ведуть активні переговори щодо оренди з правом викупу.

Раніше "Челсі" вже відхилив пропозиції "Лідса" та "Брентфорда", оскільки не отримав гарантій достатньої ігрової практики для українського вінгера. Лондонський клуб прагне, щоб Мудрик регулярно виходив на поле після тривалої перерви у виступах. Водночас це стосувалося орендних пропозицій без права викупу або з недостатньою сумою викупу.

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