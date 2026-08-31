Тоттенхэм близок к тому, чтобы взять Мудрика в аренду у Челси

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Лондонский "Тоттенхэм" включился в борьбу за украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика. "Шпоры" уже обратились к "синим" с предложением арендовать футболиста с правом выкупа.

В настоящее время переговоры между клубами стремительно продвигаются, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Фабрицио Романо.

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Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Де Дзерби хочет вернуть Мудрика

По информации источника, "Тоттенхэм" направил официальный запрос в "Челси" об аренде 25-летнего украинца до конца сезона. Главным инициатором трансфера стал наставник "шпор" Роберто Де Дзерби, который хорошо знает Мудрика по совместной работе в донецком "Шахтере".

Мудрик уже дал согласие на переход в "Тоттенхэм" и хочет снова работать под руководством Де Дзерби. В настоящее время "Челси" и "Тоттенхэм" ведут активные переговоры об аренде с правом выкупа.

Ранее "Челси" уже отклонил предложения "Лидса" и "Брентфорда", поскольку не получил гарантий достаточной игровой практики для украинского вингера. Лондонский клуб стремится к тому, чтобы Мудрик регулярно выходил на поле после длительного перерыва в выступлениях. В то же время это касалось предложений об аренде без права выкупа или с недостаточной суммой выкупа.

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