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Главная Спорт Мудрик очень близок к воссоединению с Де Дзерби

Мудрик очень близок к воссоединению с Де Дзерби

Ua ru
31 августа 2026 22:53
Тоттенхэм близок к тому, чтобы взять Мудрика в аренду у Челси
Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Лондонский "Тоттенхэм" включился в борьбу за украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика. "Шпоры" уже обратились к "синим" с предложением арендовать футболиста с правом выкупа.

В настоящее время переговоры между клубами стремительно продвигаются, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Фабрицио Романо.

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Де Дзерби хочет вернуть Мудрика

По информации источника, "Тоттенхэм" направил официальный запрос в "Челси" об аренде 25-летнего украинца до конца сезона. Главным инициатором трансфера стал наставник "шпор" Роберто Де Дзерби, который хорошо знает Мудрика по совместной работе в донецком "Шахтере".

Мудрик уже дал согласие на переход в "Тоттенхэм" и хочет снова работать под руководством Де Дзерби. В настоящее время "Челси"  и "Тоттенхэм" ведут активные переговоры об аренде с правом выкупа.

Ранее "Челси" уже отклонил предложения "Лидса" и "Брентфорда", поскольку не получил гарантий достаточной игровой практики для украинского вингера. Лондонский клуб стремится к тому, чтобы Мудрик регулярно выходил на поле после длительного перерыва в выступлениях. В то же время это касалось предложений об аренде без права выкупа или с недостаточной суммой выкупа.

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"Тоттенхэм" активизировал интерес к Мудрику после срыва трансфера Коди Гакпо из "Ливерпуля".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что Владимир Кличко после неудачи Мозеса Итаумы поделился с британцем собственным опытом преодоления поражений и поддержал его на сложном этапе карьеры.

Также Новини.LIVE сообщал об удивлении Тайсона Фьюри результатом поединка Итаумы, от которого бывший чемпион мира ожидал совсем другого выступления.

Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси Тоттенхэм украинские легионеры (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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