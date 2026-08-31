Ліонель Мессі завершив міжнародну кар'єру у збірній Аргентини

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Легендарний футболіст Ліонель Мессі офіційно завершив кар'єру у збірній Аргентини. Володар восьми "Золотих м'ячів" заявив, що після тривалих роздумів ухвалив непросте рішення, оскільки вважає цей момент найкращим для завершення міжнародної кар'єри.

Про своє рішення Мессі повідомив у Instagram, передає портал Новини.LIVE.

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Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Завершилася епоха Мессі

Аргентинець зізнався, що рішення далося йому дуже важко, адже він завжди віддавав усі сили заради національної команди. Водночас футболіст переконаний, що тепер настав час поступитися місцем молодому поколінню.

"Після довгих роздумів я хочу оголосити, що завершую кар'єру в національній команді. Я віддав усі сили, мені більше нічого віддати, а за мною йдуть дуже талановиті молоді гравці, які заслуговують бути тут", — написав Мессі.

Футболіст також подякував уболівальникам, партнерам по команді, тренерам і своїй родині за підтримку протягом двох десятиліть. Він наголосив, що й надалі підтримуватиме збірну Аргентини вже як уболівальник.

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Спадщина Мессі у збірній

Ліонель дебютував за національну збірну Аргентини у 2005 році. За 20 років він провів 207 матчів, у яких забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.

Разом зі збірною Мессі став чемпіоном світу у 2022 році, двічі виграв Кубок Америки — у 2021 та 2024 роках, здобув трофей Фіналіссіми у 2022-му та став олімпійським чемпіоном у 2008-му. За час виступів за національну команду він також отримав дев'ять жовтих і дві червоні картки.

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