Лионель Месси завершил международную карьеру в сборной Аргентины

Лионель Месси. Фото: Reuters

Легендарный футболист Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Обладатель восьми "Золотых мячей" заявил, что после долгих раздумий принял непростое решение, поскольку считает этот момент лучшим для завершения международной карьеры.

О своем решении Месси сообщил в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

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Лионель Месси. Фото: Reuters

Завершилась эпоха Месси

Аргентинец признался, что решение далось ему очень тяжело, ведь он всегда отдавал все силы ради национальной команды. В то же время футболист убежден, что теперь пришло время уступить место молодому поколению.

"После долгих раздумий я хочу объявить, что завершаю карьеру в национальной сборной. Я отдал все силы, мне больше нечего отдать, а за мной идут очень талантливые молодые игроки, которые заслуживают быть здесь", — написал Месси.

Футболист также поблагодарил болельщиков, партнеров по команде, тренеров и свою семью за поддержку на протяжении двух десятилетий. Он подчеркнул, что и впредь будет поддерживать сборную Аргентины уже в качестве болельщика.

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Наследие Месси в сборной

Лионель дебютировал за национальную сборную Аргентины в 2005 году. За 20 лет он провел 207 матчей, в которых забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.

Вместе со сборной Месси стал чемпионом мира в 2022 году, дважды выиграл Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах, завоевал трофей Финалиссимы в 2022-м и стал олимпийским чемпионом в 2008-м. За время выступлений за национальную команду он также получил девять желтых и две красные карточки.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Кличко обратился к Мозесу Итауме после его первого поражения и призвал британца использовать неудачу для возвращения сильнее.

Также Новини.LIVE писал о реакции Тайсона Фьюри на исход боя Итаумы — бывший чемпион мира признался, что не ожидал такого исхода поединка.