Динамо обирає несподівані варіанти на нового головного тренера

Мацей Кендзьорек. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" наразі має двох кандидатів, які можуть замінити Ігоря Костюка на посаді головного тренера. Майбутнє нинішнього наставника опинилося під питанням після невдалого старту сезону та розгромної поразки від "Буковини".

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

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Новий тренер для "Динамо"

За інформацією джерела, керівництво клубу розглядає дві кандидатури — іноземного та українського фахівців. Одним із претендентів є польський тренер Мацей Кендзьорек, який зараз працює асистентом у штабі "Динамо". Інший варіант — помічник Руслана Ротаня в житомирському "Поліссі" Сергій Кравченко, який раніше виступав за київський клуб.

Наразі саме Кендзьорек вважається фаворитом на посаду головного тренера. У "Динамо" високо оцінюють його роботу та вважають, що він успішно виконує поставлені перед ним завдання.

Перед переходом до київського клубу Кендзьорек працював головним тренером польського "Радомяка". Однак самостійний етап його кар'єри виявився невдалим, і помітних результатів фахівець не досяг.

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Новий сезон "Динамо" розпочало невдало. Після трьох матчів Української прем'єр-ліги команда набрала шість очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці. Крім того, кияни достроково завершили виступи в єврокубках, вилетівши з Ліги конференцій на стадії кваліфікації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про перспективу продовження кар'єри Михайла Мудрика в "Тоттенгемі", де український футболіст може опинитися в команді Роберто Де Дзербі.

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