Динамо рассматривает неожиданные варианты кандидатов на нового главного тренера

Мацей Кендзерек. Фото: "Динамо"

У киевского "Динамо" на данный момент есть два кандидата, которые могут заменить Игоря Костюка на посту главного тренера. Будущее нынешнего наставника оказалось под вопросом после неудачного старта сезона и разгромного поражения от "Буковины".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Реклама

Новый тренер для "Динамо"

По информации источника, руководство клуба рассматривает две кандидатуры — иностранного и украинского специалистов. Одним из претендентов является польский тренер Мацей Кендзьорек, который сейчас работает ассистентом в штабе "Динамо". Другой вариант — помощник Руслана Ротаня в житомирском "Полесье" Сергей Кравченко, который ранее выступал за киевский клуб.

На данный момент именно Кендзерек считается фаворитом на должность главного тренера. В "Динамо" высоко оценивают его работу и считают, что он успешно выполняет поставленные перед ним задачи.

Перед переходом в киевский клуб Кендзерек работал главным тренером польского "Радомяка". Однако самостоятельный этап его карьеры оказался неудачным, и заметных результатов специалист не достиг.

Читайте также:

Новый сезон "Динамо" начало неудачно. После трех матчей Украинской премьер-лиги команда набрала шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Кроме того, киевляне досрочно завершили выступления в еврокубках, вылетев из Лиги конференций на стадии квалификации.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE писал о перспективе продолжения карьеры Михаила Мудрика в "Тоттенхэме", где украинский футболист может оказаться в команде Роберто Де Дзерби.

Также Новини.LIVE сообщал о прощании Лионеля Месси с национальной сборной Аргентины, за которую он выступал более двух десятилетий.